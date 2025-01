Logitech G915 X LIGHTSPEED: l’evoluzione della tastiera gaming che stupisce per innovazione

La Logitech G915 X LIGHTSPEED rappresenta una nuova era per le tastiere meccaniche da gaming, dando vita a un prodotto amato e collaudato, il Logitech G915, ma con caratteristiche migliorate e adatte alle esigenze dei gamer moderni. Questa tastiera non è solo un semplice accessorio, ma un vero alleato per chi gioca, e grazie a feedback provenienti dagli utenti, Logitech ha saputo affinare ulteriormente un'icona del gaming. Scopriamo insieme le novità e le caratteristiche che rendono questo modello un must-have.

Design e caratteristiche della Logitech G915 X LIGHTSPEED

La Logitech G915 X LIGHTSPEED mantiene il suo design low-profile distintivo, che ha conquistato tanti utenti fin dal lancio del modello iniziale. Questo nuovo modello si presenta in tre varianti: la G915 X cablata, quella wireless LIGHTSPEED e una versione TKL . La G915 X LIGHTSPEED, in particolare, è equipaggiata con la tecnologia wireless proprietaria LIGHTSPEED, garantendo una connessione stabile e reattiva.

Logitech ha scelto di mantenere le linee eleganti e premium di questo prodotto, apportando piccole modifiche che non alterano il fascino originario. Il packaging è altrettanto curato, con un contenuto che include un adattatore LIGHTSPEED, manualistica e un cavo USB-C di 1,8 metri. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità, come un telaio in lega di alluminio e tasti in gomma morbida, che assicurano una buona durata nel tempo.

Nonostante la G915 X LIGHTSPEED abbia un'altezza leggermente aumentata, da 22 a 22.6 millimetri, la struttura generale, compresi peso e dimensioni , rimangono invariate. Le modifiche apportate migliorano notevolmente la stabilità della tastiera, con i piedini regolabili che permettono di adattare l'inclinazione in base alle proprie preferenze di gioco. L’illuminazione RGB LIGHTSYNC offre infinite possibilità di personalizzazione, gestibile direttamente attraverso il software Logitech G HUB, arricchendone l’estetica e funzionalità.

Innovazioni e migliorie rispetto al modello precedente

La Logitech G915 X LIGHTSPEED non si ferma al design, ma introduce anche sostanziali migliorie tecniche rispetto al suo predecessore. Gli switch meccanici GL sono un ottimo risultato; offrono una digitazione fluida e un feedback sonoro soddisfacente, contribuendo così a un'esperienza di scrittura e gioco certamente migliore. Un aspetto significativo da evidenziare è il passaggio dai copritasti in ABS ai più resistenti copritasti in PBT double-shot, frutto di richieste esplicite degli utenti. Miglioramenti evidenti che non solo aumentano la durabilità, ma anche la sensazione al tatto.

La tastiera ora offre la possibilità di sostituire i copritasti, un'innovazione molto apprezzata dagli utenti, mentre gli switch rimangono fissi in questa variante. Gli switch GL tactile, con una corsa di 3,2 millimetri e un punto di attuazione di 1,3 millimetri, offrono un buon equilibrio tra comfort e reattività, con una forza di attuazione di 45 grammi, che rappresenta una scelta adeguata per le diverse modalità d’uso.

Sotto il profilo dell’autonomia, la Logitech ha fatto progressi notevoli. Con la retroilluminazione RGB al massimo, la tastiera promette ben 36 ore di utilizzo, un incremento rispetto alle 30 ore della G915. Questo dato sale a quasi 90 ore se la luminosità è impostata al 50%, mentre, in assenza di retroilluminazione, la durata raggiunge le 800 ore.

Esperienza d'uso e prestazioni in prova

Durante le prove, la Logitech G915 X LIGHTSPEED ha mostrato un ottimo rendimento sia nel gaming che nelle attività quotidiane. L'ergonomia della tastiera e il feedback fornito dagli switch GL tactile contribuiscono a un’esperienza utente potenziata, senza tralasciare una buona reattività in ambito produttivo. La sensazione generale è di una tastiera robusta, che riesce a coniugare funzionalità e comfort, mentre i copritasti in PBT offrono una presa solida e piacevole.

Un punto significativo è il software Logitech G HUB, che ha ricevuto diverse migliorie, rendendo la personalizzazione dell’esperienza di gioco ancora più semplice e intuitiva. I tasti G sono facilmente configurabili e l'opzione KEYCONTROL permette di assegnare fino a 15 funzioni a ciascun tasto, aspetto che gli utenti più appassionati sapranno certamente apprezzare.

In termini di connettività, la G915 X LIGHTSPEED presenta una configurazione trimode, offrendo possibilità di collegamento wireless tramite LIGHTSPEED, via Bluetooth e con cavo USB. Questa versatilità permette di integrarla perfettamente in diverse situazioni e con vari dispositivi, aumentando la praticità d’uso.

Disponibilità e prezzo della Logitech G915 X LIGHTSPEED

La Logitech G915 X LIGHTSPEED è attualmente disponibile presso i principali rivenditori online e nei negozi specializzati in periferiche da gaming. Presentata come una tastiera di fascia alta, il prezzo si aggira attorno ai 269 euro, ma è possibile trovarla anche a prezzi più vantaggiosi durante particolari promozioni, per esempio su Amazon, dove è possibile acquistarla a circa 199 euro. Sebbene il costo possa sembrare elevato, le migliorie e le nuove caratteristiche implementate nel modello giustificano l'investimento per gli appassionati del settore.

Se sei interessato a esplorare ulteriormente le offerte, puoi consultare facilmente diversi canali online per scoprire il miglior prezzo disponibile.

In sintesi, la nuova Logitech G915 X LIGHTSPEED è senza dubbio una tastiera che si conferma all'avanguardia nel suo segmento, combinando design, funzionalità e prestazioni eccellenti, finalmente in grado di soddisfare le aspettative elevate dei gamer contemporanei.