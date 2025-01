L'innovazione di SAP e Joule: come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le aziende

L'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo centrale nella trasformazione digitale delle imprese. Tra le aziende leader in questo campo spicca SAP, che ha lanciato un copilota di AI generativa chiamato Joule. Questo strumento è stato progettato per integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali, migliorare l'efficienza e facilitare le decisioni strategiche. L'interazione tra Joule e il contesto operativo dell'azienda rappresenta un reale passo avanti per le organizzazioni che desiderano ottimizzare le loro performance.

Joule: il copilota di AI generativa di SAP

Joule si distingue nel panorama delle soluzioni di intelligenza artificiale per la sua capacità di "parlare" il linguaggio del business. Integrato nel sistema SAP, Joule è in grado di comprendere le dinamiche operazionali e di fornire supporto personalizzato durante le attività aziendali. Grazie all'uso del SAP Knowledge Graph, Joule mappa relazioni e contesti, automatizzando analisi e generando report per facilitare la presa di decisione. La sua innovativa capacità di interazione con i dati aziendali ha come obiettivo non solo quello di semplificare compiti complessi, ma anche di migliorare notevolmente la collaborazione tra diversi reparti. Eliminando i silos informativi, Joule favorisce così l'efficienza complessiva dell'organizzazione.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, SAP ha sviluppato competenze uniche nel campo dei processi aziendali e dei dati. Queste competenze sono integrate in Joule, rendendo la soluzione non solo un semplice assistente virtuale, ma un sistema completo che opera con una visione olistica sulla totalità delle informazioni disponibili nell'azienda. Questo approccio rappresenta una significativa evoluzione nel modo in cui le aziende gestiscono i dati e prendono decisioni strategiche.

Il caso di Prysmian: una trasformazione digitale evidente

Un esempio significativo dell'applicazione di Joule è rappresentato da Prysmian, un leader mondiale nella produzione di cavi per energia e telecomunicazioni. Nel 2023, Prysmian ha avviato un radicale progetto di trasformazione digitale basato sulla piattaforma RISE with SAP. Questo processo ha permesso all'azienda di migrare la propria infrastruttura IT al cloud in un brevissimo periodo di tempo, integrando successivamente Joule nelle proprie operazioni.

Giovanni Cauteruccio, CIO e CDO di Prysmian, ha sottolineato come questa trasformazione rappresenti una tappa fondamentale per garantire una gestione coesa dei sistemi aziendali su scala globale. Grazie all'integrazione di Joule, l'azienda può ottimizzare ben 26 processi strategici, dalle operazioni di supply chain fino all'analisi dei dati. Questo rafforzamento non solo migliora la fruibilità delle informazioni, ma rende Prysmian più agile e reattiva di fronte a sfide di mercato in continua evoluzione.

L'implementazione di soluzioni IT avanzate supportate da Joule consente a Prysmian di crescere come fornitore di soluzioni nel settore energetico e delle telecomunicazioni, liberando risorse per attività più strategiche.

L'intelligenza artificiale come nuova frontiera della gestione

L'AI non è solo un'opzione innovativa per le aziende, ma sta diventando un elemento fondamentale nell’evoluzione della loro interfaccia operativa. Jesper Schleimann, Chief Artificial Intelligence Officer di SAP per EMEA, ha descritto Joule come un "collega virtuale" che va oltre la mera esecuzione di comandi. “Joule analizza e comprende il contesto in cui opera, offrendo feedback immediati e suggerendo azioni correttive in tempo reale.” La sua capacità di gestire enormi volumi di dati non solo migliora la precisione dei risultati, ma sposta l’attenzione degli utenti su compiti strategici ad alto valore aggiunto.

Questa evoluzione tecnologica sta trasformando Joule nel cuore della gestione operativa aziendale. Ad esempio, è in grado di identificare e correggere errori in documenti finanziari, automatizzando così processi che, altrimenti, richiederebbero un notevole dispendio di tempo e risorse. Con l'introduzione di AI Agents, il potere di Joule verrà ulteriormente amplificato, con strumenti che faciliteranno l'interazione con vari ambienti digitali e miglioreranno la gestione dei documenti complessi.

Etica, sostenibilità e investimenti in intelligenza artificiale

La questione dell’etica nell’uso dell’intelligenza artificiale è un tema cruciale del dibattito attuale. Le aziende europee, tra cui Prysmian, si confrontano con normative più rigorose che, pur rallentando gli investimenti in tecnologia rispetto agli Stati Uniti, promuovono un approccio più responsabile. Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio sull'AI del Politecnico di Milano, ha messo in evidenza come questa responsabilità etica possa rappresentare un vantaggio competitivo nel lungo termine.

SAP si sta attivamente impegnando per colmare il gap tecnologico attraverso iniziative di formazione come il SAP Learning Hub. Attraverso questo programma, le organizzazioni possono investire nello sviluppo delle competenze interne necessarie per sfruttare al massimo le potenzialità dell’AI. Tale visione etica e normativa non solo rinforza la credibilità delle aziende nell'adozione di tecnologie avanzate, ma contribuisce anche a costruire un futuro in cui l'AI possa produrre risultati sostenibili e significativi.

La sinergia tra Prysmian e SAP nel campo dell'intelligenza artificiale dimostra l’incredibile potenziale di trasformazione che queste tecnologie possono offrire. Attraverso Joule, le imprese non solo migliorano la loro efficienza, ma si pongono in prima linea nell'innovazione, pronte a cogliere le opportunità di un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso.