L'evoluzione della friggitrice ad aria: il nuovo must-have della cucina moderna

La friggitrice ad aria si sta rapidamente affermando come l'elettrodomestico più ambito nelle cucine italiane, attrarre un pubblico sempre più diversificato grazie a una gamma crescente di modelli e funzioni. Durante eventi commerciali come il Black Friday o il Prime Day, i consumatori mostrano un grande interesse per queste macchine, ormai divenute parte integrante della loro vita quotidiana. Non si tratta solo di un trend passeggero, ma di un cambiamento significativo nel modo in cui prepariamo i nostri pasti, caratterizzato da un maggior focus sulla salute e praticità. Qui di seguito, esploreremo le diverse tipologie di friggitrici ad aria e i vantaggi che portano in cucina.

Friggitrici ad aria con cestello finestrato

Una delle varianti più innovative nel panorama delle friggitrici ad aria è quella dotata di cestello trasparente che consente di controllare il processo di cottura. Questi modelli offrono una finestra di ispezione che facilita il monitoraggio del cibo mentre cuoce. L’opzione è molto comoda per evitare bruciature o cottura non uniforme che può verificarsi con altri metodi di cottura. Tra le più rinomate c’è la Cecotec Friggitrice ad aria senza olio da 5 litri Cecofry Drip 5000 Air Fryer, che offre una funzionalità di cottura a spruzzo d’acqua e di regolazione della temperatura, permettendo così di aggiungere umidità ai piatti, esaltandone il gusto. Questi modelli si fanno apprezzare non solo per le loro prestazioni, ma anche per il design accattivante e la facilità di utilizzo.

Friggitrici ad aria oversize

Con l’apprezzamento crescente per le friggitrici ad aria, sono emersi modelli di grandi dimensioni, che non solo soddisfano le esigenze delle famiglie numerose, ma si rivelano utilissimi anche in ambiti professionali. Questi apparecchi sono frequentemente utilizzati nelle cucine dei ristoranti per ottimizzare la cottura di più piatti contemporaneamente, senza il problema degli odori sgradevoli tipici delle fritture tradizionali. Tra i modelli più noti troviamo la Philips Airfryer XXL, ideale per cucinare circa 1,4 kg di cibo, e la Ninja Foodi 10-in-1, che presenta varie funzioni di cottura, tra cui quella a pressione, rendendola una scelta versatile per ogni chef. La Cosori Air Fryer Max XL è apprezzata per il suo design intuitivo e le prestazioni elevate.

Friggitrici ad aria con doppio carrello

Un'ulteriore evoluzione della friggitrice ad aria è quella con doppio carrello o doppia zona di cottura. Questo design permette di cucinare alimenti a diverse temperature contemporaneamente o di estrarre un cibo prima dell'altro senza dover interrompere la cottura del secondo. Modelli come la Ninja Foodi FlexDrawer e la Ninja Double Stack XL offrono ampie capacità, garantendo versatilità e facilitando la preparazione di pasti complessi. Questi elettrodomestici sono apprezzati non solo per la loro funzionalità ma anche per la facilità di pulizia, con componenti antiaderenti lavabili in lavastoviglie.

Friggitrici ad aria che funge da griglia

Alcuni modelli di friggitrice ad aria combinano anche la funzione di griglia, offrendo la possibilità di variare le tecniche di cottura. Elettrodomestici come la Ninja Foodi Grill e la Cosori Air Fryer Grill combinano le funzionalità di griglia e friggitrice, permettendo di arrostire, cuocere e friggere tutto in un unico apparecchio. Progettati per raggiungere alte temperature e dotati di piani di cottura antiaderenti, sono ideali per chi desidera preparare piatti con una croccantezza superiore.

Friggitrici ad aria che si trasformano in forno

Un'altra interessante evoluzione sono le friggitrici ad aria che possono funzionare anche come forni. Questi modelli, come la Moulinex Easy Fry Multifunzione e l’Innsky Friggitrice ad Aria 10 Litri, offrono diverse modalità di cottura e una capienza adeguata per preparare piatti per più persone. La possibilità di installare cestelli o girarrosto li rende particolarmente versatili. Con tali apparecchi, gli utenti possono godere del vantaggio di avere un forno portatile che occupa poco spazio ma offre alte prestazioni, rendendoli perfetti anche in piccole cucine.