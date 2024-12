Lenovo Yoga 9i (2024): il laptop convertibile che sfida il normale confine tra portabilità e potenza

Il Lenovo Yoga 9i di nona generazione per il 2024 si distingue come uno dei più interessanti modelli di laptop convertibili sul mercato. Equipaggiato con l’innovativo processore Intel Core Ultra, il dispositivo promette non solo versatilità ma anche prestazioni elevate in ogni contesto di utilizzo, dal lavoro quotidiano alla creatività multimediale.

Design e costruzione

Uno dei punti di forza del Lenovo Yoga 9i è la sua qualità costruttiva. Il laptop presenta un robusto chassis in alluminio, che conferisce solidità e resistenza, evitando scricchiolii anche durante l'apertura del dispositivo. Con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 16,3 mm, è concepito per essere facilmente trasportabile, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Dal punto di vista estetico, la scocca si allinea al design degli ultimi modelli Yoga. La finitura del coperchio è opaca e resiste bene alle impronte, e il suo sbalzo facilita l'apertura. La caratteristica cerniera non è solo funzionale, poiché ingloba una soundbar, ma offre anche un’estetica elegante grazie ai bordi stondati e una finitura cromata che donano un tocco distintivo al prodotto.

Passando alle specifiche tecniche, il modello è dotato di un processore Intel Core Ultra 7 155H, che include 16 core e una frequenza massima di 4,8 GHz. Affiancato da 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, il Lenovo Yoga 9i è in grado di gestire velocemente qualsiasi operazione. La connettività è assicurata da una scheda Intel AX211, compatibile con il Wi-Fi 6E, ma è da segnalare l'assenza di una porta HDMI e di un lettore di schede MicroSD, strumenti che avrebbero potenziato ulteriormente le funzionalità per creatori di contenuti.

Prestazioni e esperienza utente

Il Lenovo Yoga 9i non ha difficoltà nel gestire scenari quotidiani, dalla navigazione web alla redazione di documenti. Tuttavia, la sua potenza si estende a compiti più impegnativi, come il fotoritocco e il montaggio video. Sebbene non possa sostituire una workstation professionale con grafica dedicata, per attività di editing di foto e video di routine si rivela più che adeguato.

Un elemento chiave è l’ergonomia del dispositivo: la tastiera presenta un design funzionale e una qualità che rispecchia le aspettative del marchio Lenovo. Il touchpad, ampio e preciso, facilita un uso fluido. Inizialmente, si potrebbe avere qualche difficoltà a trovare il tasto "invio" a causa della disposizione di un'ulteriore fila di tasti laterali, ma l’usabilità è garantita.

La webcam da 5 MP permette una buona qualità nelle videochiamate, mantenendo prestazioni soddisfacenti anche in condizioni di scarsa luminosità. La possibilità di oscurare la webcam tramite un blocco a scorrimento garantisce un’ulteriore privacy. I microfoni integrati completano un comparto audio adeguato per le comunicazioni.

In aggiunta, lo schermo OLED da 14 pollici si distingue per la sua brillantezza e le ottime riproduzioni di colore, rendendolo perfetto anche per il tempo libero, quale visione di film e serie TV. La Lenovo Slim Pen, inclusa nel pacchetto, arricchisce ulteriormente l’utilizzo del dispositivo, consentendo di prendere appunti o disegnare, anche se manca un alloggiamento dedicato per la penna.

Autonomia e benchmark

La durata della batteria è un altro aspetto da considerare. Durante i nostri test, il Lenovo Yoga 9i ha raggiunto 11 ore e 29 minuti di utilizzo continuo con il Wi-Fi attivo e luminosità impostata al 50%. Risultati eccellenti anche per la riproduzione video, con quasi 10 ore di autonomia. Questi dati lo collocano tra i laptop da portare tranquillamente durante una giornata di lavoro.

In termini di prestazioni, i benchmark parlano chiaro. Il laptop ha ottenuto punteggi elevati in test come PCMark 10 e PCMark Applications, dimostrando di essere a livello con modelli simili. In scenari di utilizzo più pesante, ha mantenuto una buona performance, pur mostrando qualche difficoltà con il raffreddamento in situazioni estreme.

Le temperature sono sotto controllo durante l'uso generale, mentre quando si svolgono operazioni più leggere, il laptop risulta quasi totalmente silenzioso. La gestione del calore è efficace sulle zone critiche, come la tastiera, mostrando che il dispositivo riesce a mantenere buoni livelli di comfort per l’utente.

A chi si rivolge?

Il Lenovo Yoga 9i si presenta come un’opzione premium ideale per chi non si accontenta di strumenti convenzionali. La sua interfaccia versatile, unita a un display di alta qualità, ne fanno un'ottima scelta per professionisti e creativi in cerca di un laptop che assicura prestazioni elevate e portabilità. Con un prezzo di 2069 euro, si tratta di un investimento significativo, che riflette la qualità e le capacità offerte. Se le performance e l’adeguatezza del costo non costituiscono fattori problematici, il Lenovo Yoga 9i è un candidato valido per ogni utilizzo, anche per chi cerca alternative di generazione precedente.