Lava presenta il nuovo smartwatch Prowatch V1: caratteristiche e prezzi

Lava, marchio indiano noto per i suoi dispositivi tecnologici accessibili, ha ampliato la propria gamma di smartwatch con l’introduzione del Prowatch V1. Questo nuovo modello si va ad aggiungere ai già esistenti Prowatch ZN e Prowatch VN, lanciati ad aprile. Con un occhio di riguardo al budget, il Prowatch V1 promette funzioni interessanti a un prezzo competitivo, rendendolo un'opzione allettante per gli appassionati di tecnologia.

Design e display del Prowatch V1

Il Lava Prowatch V1 si distingue per il suo design moderno e accattivante. Dotato di un display AMOLED di 1,85 pollici con una risoluzione di 450x390 pixel, questo smartwatch offre colori vivaci e una luminosità di 500 nits, ideale per l'uso all’aperto. La protezione in Gorilla Glass 3 garantisce una resistenza agli urti e ai graffi, un aspetto fondamentale per chi vive una vita attiva. La sua forma ottagonale si distacca dai design più comuni, rendendolo originale e interessante.

Il dispositivo possiede anche un grado di protezione IP68, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. Sulla parte destra del quadrante, si trovano due pulsanti che semplificano l'interazione con il software, un dettaglio che richiama le linee estetiche degli Apple Watch non Ultra. Sotto la scocca, il Prowatch V1 è alimentato dal chip Realtek 8773, abbinato a una batteria da 270 mAh; Lava, tuttavia, non ha specificato informazioni sulla durata della batteria, lasciando così gli utenti nell'incertezza riguardo alla sua efficienza.

Funzioni e monitoraggio della salute

Il Lava Prowatch V1 offre una serie di funzionalità per monitorare la salute e il proprio benessere. Tra queste, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il sensore SpO2 consentono di tenere sotto controllo la salute cardiovascolare e la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Inoltre, il dispositivo è capace di tracciare il sonno e monitorare i livelli di stress, rendendolo un compagno ideale per chi è attento alla salute.

Le funzioni non si fermano qui. Il Prowatch V1 include anche la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth, offrendo comodità e praticità per chi non vuole perdere contatti. Inoltre, ha giochi integrati e un assistente vocale per un’interazione più fluida. Per coloro che fanno sport, il dispositivo supporta oltre 110 modalità sportive e dispone di più di 100 quadranti personalizzabili, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare la loro esperienza al massimo.

Opzioni di connettività e colori

Per quanto riguarda la connettività, il Prowatch V1 utilizza Bluetooth 5.3, assicurando una comunicazione stabile e veloce con gli smartphone. La localizzazione è supportata grazie al GPS assistito, permettendo di tracciare con precisione le attività all’aperto. Questo livello di connettività risponde alle esigenze sia degli utenti quotidiani che degli appassionati di fitness.

Le opzioni di colore disponibili per il Prowatch V1 sono varie e alla moda: Black Nebula, Bluish Ronin, Peachy Hikari e Mint Shinobi. Ogni modello è dotato di cinturini in silicone, leggeri e comodi da indossare. I prezzi partono da INR2,399 per i modelli standard, con alcune variazioni per versioni più esclusive come il Peachy Hikari, venduto a INR2,699 , e il Black Nebula con cinturino metallico al prezzo di INR2,799 .

Con la possibilità di acquisto in negozi fisici e sul sito web ufficiale di Lava, il Prowatch V1 si presenta come una proposta interessante per un pubblico ampio, cercando di soddisfare le esigenze di chi cerca tecnologia accessibile senza rinunciare a qualità e funzionalità.