Lanciato un nuovo app per ebook di Bookshop: una svolta per le librerie indipendenti

Bookshop.org ha festeggiato cinque anni dalla sua fondazione, avviando un'attività online dedicata al sostegno delle librerie locali. Recentemente, ha ampliato la propria offerta con una nuova app per ebook, disponibile su iPhone e iPad. Questa iniziativa non solo permette la lettura di ebook, ma garantisce anche che i fondi spesi vadano a beneficio delle librerie indipendenti, una missione che ha sempre caratterizzato Bookshop.

Un'alternativa per gli amanti degli ebook

Fino a poco tempo fa, Bookshop.org si concentrava esclusivamente sulla vendita di libri fisici, mentre gli appassionati di ebook dovevano rivolgersi ad altre piattaforme, come Apple Books o Kindle di Amazon. Ora, con il lancio della nuova app, Bookshop permette di acquistare ebook, ampliando così le opzioni per chi preferisce questa modalità di lettura. Tale innovazione rappresenta un passo importante per il supporto alle librerie locali, poiché ogni acquisto via ebook contribuisce direttamente al loro sostentamento.

Funzionalità dell'app per ebook

La nuova app sviluppata da Bookshop offre diverse funzionalità pensate per migliorare l'esperienza di lettura. Tra queste, gli utenti possono:

Segnare, evidenziare e annotare parti del testo

Modificare il carattere e il formato

Ricercare frasi all'interno del libro

Sincronizzare la propria posizione di lettura tra più dispositivi

Scegliere tra la modalità di scorrimento verticale o quella a pagine

Condividere passaggi sui social network

Tuttavia, è importante notare un limite significativo: gli utenti non possono acquistare ebook direttamente tramite l'app. A causa delle commissioni imposte da Apple per gli acquisti in-app, Bookshop consente solo l'acquisto degli ebook dal proprio sito. Una volta completato l'acquisto, tuttavia, i titoli saranno disponibili per la lettura nell'app stessa.

Un'iniziativa ben accolta da lettori e librai

Questa nuova opzione offerta da Bookshop è stata accolta positivamente non solo dai lettori, ma anche dai proprietari di librerie indipendenti. L'app di ebook è considerata un'ottima opportunità per attrarre un'utenza che, pur desiderando supportare le librerie locali, spesso si rivolge a piattaforme più consolidate. L'inclusione degli ebook rappresenta così un elemento di modernizzazione, in grado di attirare nuovi lettori e fidelizzare quelli già esistenti.

La missione di Bookshop e il futuro dell'app

Con questa nuova app, Bookshop prosegue nel suo impegno di sostenere le librerie indipendenti, aiutandole a prosperare anche in un'epoca in cui l'e-commerce è leader nel mercato. Sebbene la nuova app rappresenti un passo avanti, ci si aspetta che continui a ricevere investimenti e aggiornamenti per migliorarne le funzionalità e l’esperienza utente nel tempo.

Molti utenti, attratti dalla missione di Bookshop, si chiedono ora se inizieranno finalmente ad utilizzare la piattaforma. Con l'introduzione della vendita di ebook, la speranza è che anche coloro che sono stati riluttanti fino ad ora trovino un modo per unire la passione per la lettura al sostegno delle librerie locali.