La tecnologia fa il pieno di novità al CES 2025: auto solari, cuffie innovative e TV OLED

Si è concluso sabato scorso il CES 2025, uno dei principali eventi globali dedicati all'innovazione tecnologica. La fiera, tenutasi all'inizio del nuovo anno, ha anticipato molte delle tendenze e delle innovazioni che caratterizzeranno il panorama tecnologico nel 2025. Diversi settori sono stati coinvolti, dall’automotive con l'introduzione di veicoli a energia solare, ai dispositivi indossabili, fino ai televisori OLED di ultima generazione e alle novità nel settore audio. Tra i protagonisti, Shokz ha presentato le cuffie OpenFit 2 e OpenMeet UC, puntando su qualità del suono e design innovativo.

Le cuffie Shokz OpenFit 2: un’innovazione nel suono e nel comfort

Le nuove cuffie OpenFit 2 di Shokz si fanno notare per le loro caratteristiche avanzate e un design ricercato. La casa produttrice ha puntato su un auricolare true wireless open-ear che cerca di stabilire un nuovo standard per la qualità audio e il comfort. Questi auricolari sono progettati per ridurre al minimo i danni all'udito, che possono derivare dall'uso prolungato di dispositivi audio tradizionali. Grazie all'implementazione della tecnologia Shokz DualBoost, gli OpenFit 2 sono in grado di riprodurre suoni a bassa e alta frequenza in modo separato, riservando una qualità sonora superiore e un’esperienza immersiva per chi li indossa. Nonostante ciò, la tecnologia open-ear permette a chi li utilizza di rimanere consapevole dell'ambiente circostante.

Ulteriori sviluppi riguardano l’evoluzione della tecnologia DirectPitch 2.0, una serie di ingegnerizzazioni che ottimizzano la trasmissione sonora e riducono la dispersione del suono. Queste migliorie contribuiscono a un ascolto più concentrato, senza risultare invasivi per chi si trova nelle vicinanze. Per quanto riguarda il comfort, Shokz ha integrato ganci auricolari in silicone Ultra-Soft 2.0, realizzati in una lega di nichel-titanio che garantisce stabilità anche durante le attività sportive più impegnative. Queste cuffie promettono non solo un audio raffinato ma anche una vestibilità che segue la forma del padiglione auricolare.

OpenMeet UC di Shokz: cuffie da ufficio che conquistano il CES

Un’altra introduzione di Shokz al CES 2025 è rappresentata dalle cuffie OpenMeet UC, un prodotto che ha meritato il riconoscimento CES Innovations Awards 2025 Honoree. Queste cuffie da ufficio, progettate con un design open-ear, sfruttano la tecnologia a conduzione ossea, offrendo caratteristiche innovative per migliorare l’esperienza di comunicazione lavorativa. Con un peso piuma di soli 78 grammi, il loro design si adatta a chi ha necessità di indossare occhiali da vista, senza compromettere il comfort. Grazie a cuscinetti intercambiabili disponibili in tre misure, gli utenti possono personalizzare la vestibilità delle cuffie secondo le proprie esigenze.

Dal punto di vista tecnico, le OpenMeet UC presentano un sistema a doppio microfono basato sulla tecnologia cVc di Qualcomm, in grado di ridurre il rumore ambientale fino al 98,6%, evidenziando la voce nei contesti di lavoro. Per quanto riguarda la trasmissione audio, queste cuffie combinano la conduzione ossea e quella aerea, permettendo la trasmissione delle vibrazioni attraverso gli zigomi, senza ostruire le orecchie. Inoltre, la tecnologia PremiumPitch 3.0 consente di estendere le alte frequenze oltre i 20 kHz, garantendo una resa sonora dettagliata e di ottima qualità.

In sintesi, il CES 2025 ha dimostrato di essere un campo di prova per immergere il pubblico nelle ultime innovazioni, con aziende come Shokz che si pongono all’avanguardia nella ristrutturazione del modo in cui viviamo l’audio e la tecnologia al nostro fianco. Le recenti presentazioni testimoniano un impegno costante verso il miglioramento dell'esperienza utente, sia per l'intrattenimento che per l'ambito professionale. La tecnologia sta andando avanti, e i nuovi prodotti presentati al CES ne sono una chiara prova.