La Super Bowl su Tubi: Fox porta il grande evento sportivo in streaming gratuito

La Super Bowl rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi negli Stati Uniti e quest’anno, per la prima volta, gli appassionati potranno seguire la diretta del match su Tubi, il servizio di streaming gratuito supportato dalla pubblicità di Fox. Questa innovazione, annunciata mercoledì scorso, offrirà un accesso semplificato a uno degli eventi mondiali più seguiti. Con l’inizio delle trasmissioni pre-partita fissato per le 15:30 ET del 9 febbraio, il pubblico potrà godere dell'evento in modo diverso rispetto al passato, accrescendo la fruibilità della competizione.

La rotazione dei broadcaster della Super Bowl

Ogni anno la NFL distribuisce i diritti di trasmissione della Super Bowl tra le sue emittenti partner. Nel 2024, Fox e il suo servizio di streaming Tubi si occuperanno dell'evento, dopo che CBS lo ha trasmesso nel 2023. Questo sistema di rotazione vede NBC e Peacock impegnati nel 2026, mentre ESPN e ABC prenderanno il testimone nel 2027. Tale distribuzione ha l'obiettivo di massimizzare la visibilità dell'evento, ampliando l'audience e diversificando l'accesso al match.

La qualità della trasmissione: 4K e accesso libero

Un'importante novità per il 2024 è che la Super Bowl sarà trasmessa anche in alta definizione 4K, confermando le aspettative degli appassionati. Questo formato era stato già utilizzato da Fox nelle edizioni del 2020 e del 2023. Per la trasmissione del 2023, la rete aveva infatti reso disponibile la risoluzione 4K per i provider di cable, satellite e streaming compatibili, fra cui DirecTV, Dish, Verizon, Optimum, Comcast, Fubo e YouTube TV. La conferma per questa edizione sottolinea quindi l’impegno di Fox nella qualità della visione.

Accesso e disponibilità su più piattaforme

Quest'anno la Super Bowl non sarà disponibile solo su Fox e Tubi, ma anche su Fox Deportes, Telemundo e attraverso le piattaforme digitali della NFL. Una caratteristica fondamentale sarà la possibilità per gli utenti di accedere ai contenuti senza la necessità di autenticarsi come abbonati ai servizi di cable, satellite o streaming TV. Tale modalità amplia ulteriormente l’accesso a milioni di telespettatori, rendendo l’evento più inclusivo. Secondo Variety, ci si attende anche che i contenuti pubblicitari siano uniformi su tutte le piattaforme, garantendo così una continuità nell’esperienza di visione.

La Super Bowl su Tubi rappresenta quindi un cambiamento significativo nella fruizione degli eventi sportivi, testimoniando l’evoluzione dei media e l’adattamento delle reti tradizionali a un pubblico sempre più orientato verso lo streaming e la visione ad on-demand.