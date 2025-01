La storia di un incontro fortunato: Softbank e l'accordo con Steve Jobs

La recente pubblicazione di dettagli riguardo alla storia di Softbank e del suo fondatore Masayoshi Son ha riacceso l'interesse per il mondo di Apple. Questo racconto svela come un'intuizione imprenditoriale e un accordo informale abbiano influenzato le fortune di una delle aziende più iconiche al mondo. Masayoshi Son, più comunemente conosciuto come Masa, ha scommesso su Apple con un investimento da 17 miliardi di dollari, basandosi su un accordo di fiducia con Steve Jobs.

Masayoshi Son: un imprenditore lungimirante

Masayoshi Son, imprenditore giapponese noto per la sua audacia nel fare affari, ha avuto un'importante carriera costellata da alti e bassi. Riconosciuto per aver dettato legge nel mondo degli investimenti, ha persino detenuto il titolo di uomo più ricco del mondo per tre giorni, poco prima dello scoppio della bolla dotcom all'inizio del nuovo millennio. Questo periodo di gloria non è durato a lungo, poiché la crisi ha eroso gran parte della sua fortuna. Tuttavia, la sua visione e capacità di leggere i segnali del mercato lo hanno portato a recuperare grazie all'iPhone, che ha svolto un ruolo cruciale nella sua ripresa economica.

Oggi, Masa è considerato il più grande investitore a livello globale, avendo effettuato operazioni per un valore complessivo di un trilione di dollari negli ultimi due decenni. La sua esperienza e il suo occhio per le opportunità nel settore tecnologico lo hanno reso una figura di riferimento, nonostante non fosse così noto al pubblico statunitense. La sua strategia si è concretizzata in una serie di scelte mirate, culminanti poi nell'accordo con Apple.

L'intuizione di Masa: il telefono di Apple

Un estratto di una biografia dedicata a Masa offre uno sguardo affascinante sulle dinamiche tra lui e Steve Jobs. Durante una visita in California, nell'estate del 2005, Masa presentò a Jobs un suo schizzo di un iPod con funzioni telefoniche integrate e un ampio schermo, progettato per utilizzare il sistema operativo Apple. Masa credeva fermamente che Apple fosse al lavoro su un telefono. Nonostante Jobs inizialmente mostrasse scetticismo nei confronti della proposta, si lasciò sfuggire alcuni indizi riguardo all'iPhone.

Nel corso della conversazione, Jobs chiese a Masa di non insistere sul suo disegno, ma non riuscì a trattenere un sorriso che rivelava come effettivamente ci fosse un progetto in cantiere. Masayoshi, vedendo quel sorriso, decise di spingere per un incontro successivo presso la residenza di Jobs a Palo Alto. Durante quel meeting, Masa riferisce che Jobs acconsentì, in linea di principio, a concedere a Softbank i diritti esclusivi per distribuire l'iPhone in Giappone.

Il grande affare: Softbank e Vodafone

La risposta di Jobs all'idea di Masa fu inaspettata. "Masa, sei folle," disse Jobs. "Non abbiamo parlato con nessuno, ma tu sei venuto a trovarmi per primo. Te lo darò." Questo accordo informale si rivelò determinante. Con la parola di Jobs che costituiva una garanzia sufficiente, Softbank si lanciò nell'acquisto di Vodafone Japan per un importo di 17 miliardi di dollari, un investimento gigantesco che avrebbe preso forma con l'imminente lancio dell'iPhone 3G, il primo modello compatibile con le reti giapponesi.

La gestione di questo affare si rivelò vantaggiosa, contribuendo notevolmente al successo di Softbank nel mercato giapponese, mentre l'iPhone iniziava a guadagnare popolarità. Sebbene Masa abbia una certa reputazione per le sue storie colorite, molti dei fatti che ha narrato si allineano con la cronologia degli eventi, dimostrando una visione e un’intraprendenza che sono state fondamentali nel plasmare il futuro della tecnologia mobile in Giappone e nelle dinamiche globali.

Masayoshi Son e Steve Jobs, due figure iconiche del mondo degli affari, hanno tessuto un legame che ha cambiato le sorti di entrambe le aziende, riaccendendo la scintilla dell'innovazione tecnologica.