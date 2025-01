La situazione delle zone morte per la telefonia cellulare negli Stati Uniti: un'analisi approfondita

In America, la qualità del servizio cellulare non è uniforme. Viaggiando da uno stato all'altro, ci si imbatte in differenze significative, caratterizzate da zone morte più o meno vaste. Un’analisi condotta dai ricercatori di Holafly ha esaminato oltre 30.000 segnalazioni ricevute attraverso il sito DeadCellZones.com, al fine di elaborare dati specifici sulle problematiche di copertura. Questa ricerca ha permesso di identificare le città e gli stati con i maggiori problemi di segnale per smartphone.

Città e stati con il maggior numero di segnalazioni

Dallo studio risulta che Cincinnati, in Ohio, detiene il primato per il maggior numero di lamentele riguardanti le zone morte, con 534 segnalazioni ogni milione di abitanti. Nello specifico, il CAP 45255, che comprende Cincinnati, si contraddistingue per un alto numero di segnalazioni, attestandosi ai vertici nazionali con 6.570 reclami per milione di residenti. Il problema non è circoscritto a questa città; anche a livello statale, le Hawaii mostrano un numero elevato di lamentele, con 282 segnalazioni per milione di abitanti. Seguono nel triste ranking Maine, con 264 segnalazioni, e Vermont, con 252.

La resistenza ai ripetitori nelle Hawaii

Una delle problematiche che affliggono le Hawaii è la resistenza dei residenti all'installazione di nuovi ripetitori. Recentemente, alcuni abitanti hanno protestato contro un progetto di AT&T per la costruzione di un nuovo palo di telefonia cellulare. John Sargent, un residente di Kauai, ha condiviso la sua opinione con Civil Beat nel 2023, dichiarando: "Non mi interessa avere il segnale. In effetti, non lo desidero affatto." Questo forte senso di appartenenza e rispetto per l'ambiente ha portato a una situazione di stallo quando si tratta di migliorare l'accesso alla rete.

Record di segnalazioni e il ruolo del 5G

Nel 2023, le segnalazioni di zone morte hanno raggiunto un nuovo record, con un problema che ha colpito una chiamata su dieci. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, il numero di segnalazioni è diminuito grazie all’introduzione della tecnologia 5G, che ha contribuito a migliorare la qualità delle chiamate. Le reti 4G LTE e 5G hanno subito significativi aggiornamenti, tra cui l'aggregazione delle bande, che consentono di combinare più frequenze per aumentare la capacità e la velocità della rete. Come evidenziato dal portavoce di Verizon, Andrew Testa, "Ora possiamo trasformare quell'autostrada a due corsie in una a venti corsie."

I migliori risultati: South Dakota

Se da un lato abbiamo discusso delle città con maggiori difficoltà nel servizio, è giusto segnalare anche l’eccezione. South Dakota si distingue per il numero incredibilmente basso di segnalazioni di zone morte, registrando solo 41 reclami ogni milione di residenti, il che la rende lo stato con il minor numero di problemi di segnale.

Le città californiane nel mirino

Tra le venti città con il maggior numero di segnalazioni, molte si trovano in California, e in particolare sette di queste sono locate in questo stato. La città peggiore per quel che riguarda le zone morte in California è El Segundo, il cui codice postale 90245 ha registrato 1.158 segnalazioni per milione di persone. Subito dopo, Half Moon Bay, con il codice postale 94019, ha visto 969 reclami per milione di abitanti, segnalando una situazione di criticità nel servizio cellulare.

Nel panorama generale, riscuote interesse apprendere che l’industria delle telecomunicazioni sta lavorando per affrontare queste sfide e continuare a migliorare la copertura per gli utenti americani.