La situazione della connettività internet a Cheyenne: opportunità e sfide per gli utenti

Il tema della connettività internet continua a essere cruciale in molte aree degli Stati Uniti, e Cheyenne, capitale del Wyoming, non fa eccezione. Nonostante miglioramenti rispetto al passato, numerosi residenti devono ancora affrontare sfide significative nella disponibilità e nella qualità della connessione. Recenti ricerche del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti hanno rivelato che durante la pandemia, circa l’11% degli studenti del Wyoming non disponeva di una connessione internet domestica. Anche oggi, le difficoltà legate alla banda larga persistono. Tuttavia, i dati di Ookla indicano che il Wyoming ha registrato velocità internet medie di 93 megabit al secondo in download e 15 Mbps in upload, superando l’Alaska.

Bestseller No. 1 Bluepeak

I fornitori di servizi internet a Cheyenne

Cheyenne presenta un panorama di fornitori di servizi internet diversificato, con diverse opzioni per i residenti. Spectrum emerge come una scelta prevalente, offrendo servizi via cavo a un prezzo competitivo. Con un piano che parte da 30 dollari al mese per una velocità di 100 Mbps, rappresenta una valida soluzione per molti. Tuttavia, una delle scelte più raccomandate è Bluepeak, che fornisce connessioni in fibra ottica a circa un quarto della popolazione cittadina. Questo fornitore risulta particolarmente interessante grazie al suo piano da 5 gigabit, ideale per chi cerca elevate prestazioni.

Qual è il miglior fornitore di internet a Cheyenne?

Nel contesto di Cheyenne, è importante considerare l’affidabilità e la velocità delle connessioni offerte. Bluepeak è attualmente il fornitore più raccomandato, con velocità che arrivano fino a 5.000 Mbps. A seguire ci sono le opzioni di Spectrum, CenturyLink e altri fornitori che, sebbene non offrano prestazioni sui livelli di Bluepeak, presentano comunque piani vantaggiosi per diversi budget.

| Fornitore | Tecnologia Internet | Prezzo Mensile | Velocità | Costi per l'Attrezzatura | Limite di Dati | Recensioni CNET | |---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------| | Bluepeak | Fibra | $55 - $100 | 1.000 - 5.000 Mbps | Nessuno | Nessuno | NA | | CenturyLink | DSL | $50 | 1.5 - 60 Mbps | $15 | Nessuno | 6.7 | | Spectrum | Cavo | $30 - $70 | 100 - 1.000 Mbps | $10 | Nessuno | 7.2 | | T-Mobile Home Internet| Wireless Fisso | $50 - $60 | 87 - 415 Mbps | Nessuno | Nessuno | 7.4 |

Fornitori alternativi a Cheyenne

Oltre ai principali fornitori, ci sono altre opzioni valide in città, sebbene siano considerate secondarie. Mountain West Technologies offre servizi di internet fisso wireless, coprendo circa il 26% dei residenti con piani che variano da 35 a 112 Mbps. Anche Rise Broadband, pur con un servizio di internet satellitare, viene utilizzato principalmente in aree rurali. Queste alternative possono essere utili per chi non riesce a connettersi con i fornitori principali.

Inoltre, Visionary Broadband è un altro operatore locale che fornisce servizi di internet fisso a circa il 27% della popolazione di Cheyenne, con prestazioni di 50/10 Mbps e 100/20 Mbps, entrambi a un costo di 70 dollari al mese.

Prezzi e piani per internet a Cheyenne

Attualmente, il prezzo medio per i piani internet a Cheyenne è di circa 50 dollari al mese. Questa cifra si allinea con il costo medio per una città della sua grandezza, ma risulta più alta rispetto ai prezzi di Denver e Salt Lake City, rispettivamente a 39 e 45 dollari al mese. Ad esempio, i piani più economici disponibili includono quelli di Spectrum a partire da 30 dollari al mese, fino a 55 dollari per i piani Bluepeak, che offrono velocità elevate.

Quali sono i piani internet più economici?

I piani più competitivi a Cheyenne si presentano così:

Spectrum : parte da 30 dollari al mese per 100 Mbps .

: parte da per . Rise Broadband : offerta a 45 dollari per 50 Mbps .

: offerta a per . Bluepeak: da 55 dollari al mese per 1.000 Mbps di velocità.

Queste scelte dimostrano la varietà di offerte disponibili, permettendo ai consumatori di trovare piani che si adattano al proprio budget e esigenze di utilizzo.

Le prestazioni della banda larga a Cheyenne

In generale, Cheyenne presenta una situazione non particolarmente brillante in termini di velocità di internet. Con solamente cinque piani che raggiungono la velocità di gigabit, è in ritardo rispetto ad altre città come Colorado Springs e Denver. La connettività internet è cruciale per permettere a famiglie e professionisti di accedere a contenuti streaming e di lavorare da casa in modo efficiente. Ad esempio, se ci si collega a una rete da 1.000 Mbps, si potrebbero guardare contenuti in HD su molteplici dispositivi senza interruzioni.

Piani internet più veloci a Cheyenne

Bluepeak : 5.000 Mbps in download e upload a 100 dollari al mese .

: in download e upload a . Spectrum: fino a 1.000 Mbps in download, con 35 Mbps in upload.

Le opzioni rimangono limitate, ma con una crescente concorrenza nel settore, possono attendersi miglioramenti futuri, sia in termini di disponibilità che di velocità.