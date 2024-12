La piattaforma SIISL si evolve: un nuovo portale per la ricerca di lavoro in Italia

La digitalizzazione dei servizi è un passo fondamentale nel cammino verso un mercato del lavoro più accessibile e inclusivo. A partire dal 18 dicembre 2024, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa si trasforma in un portale dedicato alla ricerca di impiego, ampliando le sue funzioni precedenti legate al sostegno alla disoccupazione e all'assegno di inclusione. Questa novità rappresenta un importante traguardo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che punta a generare un ambiente più favorevole per chi cerca lavoro.

Caratteristiche principali del nuovo SIISL

Il rinnovato portale SIISL si propone di facilitare l'incontro tra domanda e offerta lavorativa. Adesso, tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, dai neolaureati ai professionisti in cerca di nuove opportunità, possono sfruttare questo strumento digitale per accedere a una vasta gamma di annunci di lavoro. Le aziende, da parte loro, hanno a disposizione un canale efficiente per pubblicare offerte e selezionare i profili più adatti.

L’accesso alla piattaforma richiede l’utilizzo dello SPID o della Carta d'Identità Elettronica . Questo sistema di verifica garantisce la sicurezza degli utenti e consente una registrazione rapida attraverso l'inserimento dell'indirizzo e-mail e del numero di cellulare. Una volta completata la registrazione, l'utente viene accolto nell'homepage del portale, dove può immediatamente iniziare a costruire il proprio curriculum vitae.

Funzioni pratiche per l'utente

All'interno della homepage, la piattaforma SIISL invita gli utenti a completare il proprio curriculum, offrendo anche l'opzione di importare dati già presenti nelle banche dati di enti pubblici. Questo passaggio è fondamentale per ottimizzare i profili e garantire che il sistema possieda tutte le informazioni necessarie per suggerire opportunità di formazione in linea con gli interessi e le competenze di ciascun utente.

La sezione dedicata agli annunci di lavoro è stata progettata per essere user-friendly. Gli utenti possono visualizzare un assortimento di opportunità, filtrando le ricerche per regione, tipo di contratto e data di pubblicazione. Sono disponibili anche barre di ricerca in cui si possono inserire parole chiave specifiche per restringere ulteriormente i risultati. Questo approccio semplifica notevolmente a chi cerca lavoro la navigazione tra le diverse offerte proposte.

Opportunità di formazione e offerte suggerite

Oltre agli annunci di lavoro, la piattaforma include una selezione di corsi di formazione, preziosi per chi desidera migliorare il proprio profilo professionale. Grazie ai dati inseriti nel curriculum vitae, SIISL è in grado di suggerire corsi formativi pertinenti. Questo aspetto evidenzia l'impegno del governo nel promuovere non solo l'occupazione, ma anche lo sviluppo professionale continuo degli individui.

Una volta individuata un'opportunità interessante, l'utente può accedere a una descrizione dettagliata della posizione lavorativa. Qui sono presenti informazioni cruciali come il numero di figure cercate, le qualifiche richieste e, quando disponibili, la retribuzione annuale lorda. Per candidarsi, è sufficiente cliccare su "Manifesta interesse", e la piattaforma terrà traccia delle candidature inviate.

Un impegno verso l'inclusività

Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha sottolineato l'importanza di questo sviluppo come una prova tangibile dell'impegno del governo per un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. La nuova piattaforma sfrutta le tecnologie più recenti per creare connessioni significative tra chi cerca lavoro e le imprese, promuovendo non solo l'occupazione, ma anche la formazione di qualità e mirata.

Con questo nuovo portale, il SIISL si propone di diventare un punto di riferimento nel panorama della ricerca di lavoro in Italia, dando un vero impulso al miglioramento delle condizioni lavorative e sociali, supportando le persone nel loro percorso verso l’impiego.