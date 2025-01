La nuova truffa di piazza

Furti Online: Un Nuovo Schema di Truffa Telefonica si Diffonde a New York

Recentemente, New York City è diventata teatro di una truffa telefonica che è riuscita a raggirare diverse persone, causando perdite significative. Nel 2024, le autorità hanno riportato furti superiori a 76.000 dollari, un dato preoccupante che impone un'attenzione particolare su queste nuove tecniche fraudolente.

Una truffa che si sta rapidamente affermando nelle strade di New York utilizza approcci astuti per derubare ignari cittadini. I truffatori si avvicinano alle vittime, che possono trovarsi in una strada affollata o in un parco, e chiedono donazioni per una causa apparentemente legittima, come una squadra sportiva, una scuola o un'organizzazione no-profit. Dopo aver ottenuto il consenso della vittima a effettuare un trasferimento di denaro tramite app come Venmo, Cash App o Zelle, il truffatore afferma che la donazione non è andata a buon fine.

In questo momento, i malintenzionati si offrono di aiutare, prendendo in mano il telefono della vittima con la scusa di completare il trasferimento. Tuttavia, invece di effettuare la donazione concordata, sfruttano l'accesso all'app di pagamento per trasferire una somma ingente su un altro conto, lasciando il malcapitato senza soldi.

I numeri della truffa

I dati forniti dalla polizia mostrano l’ampiezza del problema. Nel 2023, oltre 76.000 dollari sono stati sottratti a decine di cittadini nelle zone di Manhattan e Brooklyn. Tra le vittime, la maggior parte sono donne, con importi sottratti che variano tra i 928 e i 3.500 dollari a persona. Gli investigatori hanno individuato che molti dei truffatori provengono dal New Jersey, complicando ulteriormente le indagini.

Le autorità locali, in un tentativo di sensibilizzazione, hanno iniziato a distribuire volantini nelle aree più colpite, come SoHo. Questi materiali informativi contengono dettagli su come riconoscere la truffa e suggerimenti su come proteggersi.

Rimanere all’erta

La psicologia dietro questi imbrogli è astuta. È facile pensare che nessuno possa cadere in una trappola simile, ma la realtà è che chiunque, in un momento di distrazione o buona fede, può diventare una vittima. È fondamentale rimanere vigili e non consentire mai a estranei di avere accesso ai propri dati finanziari o dispositivi personali.

Per proteggersi, è consigliabile evitare di mostrare il proprio telefono di fronte a sconosciuti e prestare attenzione a chi si avvicina con richieste di denaro. La consapevolezza è la prima linea di difesa contro queste frodi sempre più sofisticate.

Infine, se si ricevono richieste sospette o si è testimoni di comportamenti truffaldini, è importante contattare le autorità competenti. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine può fare la differenza nella lotta contro queste forme di crimine urbano.