La nuova Toyota Urban Cruiser: il SUV elettrico che arriverà in Europa nel 2026

Nel panorama automobilistico europeo, Toyota ha svelato la nuova Urban Cruiser, un SUV compatto al 100% elettrico che ha già suscitato grande interesse. Questo veicolo, atteso sul mercato nel 2026, si posizionerà nel segmento B-SUV accanto alla Yaris Cross. La presentazione della Urban Cruiser segue il concept Urban SUV mostrato lo scorso anno, confermando la volontà dell'azienda giapponese di porsi come leader in un mercato che cresce rapidamente e che si fa sempre più competitivo.

Ambiziosi obiettivi di sostenibilità

La Urban Cruiser si inserisce in un progetto ben più ampio di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2 da parte di Toyota. L'obiettivo dichiarato è di raggiungere una riduzione del 100% delle emissioni di carbonio entro il 2035 e di conseguire la neutralità carbonica in Europa entro il 2040. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, Toyota ha scelto un approccio diversificato, il quale non si limita solo all'elettrico, ma si espande includendo tecnologie ibride, ibrido plug-in, e-fuel e idrogeno.

Questa strategia dimostra l'intenzione di Toyota di proporsi come un attore fondamentale nel settore della mobilità sostenibile, rispondendo anche a esigenze globali sempre più pressanti. Per i consumatori europei, la Urban Cruiser non sarà soltanto una nuova opzione di mobilità, ma un passo verso una scelta più ecologica nel mondo dell’automobile.

La nuova piattaforma e il design distintivo

Costruita sulla nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, la Urban Cruiser misura 4.285 mm in lunghezza, 1.800 mm in larghezza e 1.640 mm in altezza, con un passo di 2.700 mm, che è 140 mm maggiore rispetto a quello della Yaris Cross. Queste dimensioni offrono spazio e comfort ai passeggeri, rendendo il veicolo adatto sia per la vita urbana che per i viaggi più lunghi. Il design esterno si distingue per linee decise e una presenza robusta, con passaruota muscolosi e protezioni in plastica che contribuiscono all'estetica e alla funzionalità della carrozzeria.

Gli interni della Urban Cruiser presentano un'area guida che si discosta nettamente da quella della Yaris Cross. È caratterizzata da una plancia massiccia con quattro grandi bocchette dell'aria verticali e un ampio tunnel centrale che aumentano la percezione di spazio e modernità. La strumentazione digitale da 10,25 pollici è abbinata a un display dell'infotainment da 10,1 pollici, creando un'unica interfaccia intuitiva e di facile accesso per l'utente.

Comfort e sicurezza al primo posto

Sebbene i dettagli relativi alla capacità del bagagliaio non siano stati ancora comunicati, Toyota ha progettato la Urban Cruiser con sedili posteriori scorrevoli indipendentemente l’uno dall’altro, in modo da massimizzare l’efficienza dello spazio per passeggeri e bagagli. Abbattendo gli schienali, si ottiene un piano di carico completamente piatto, utile per chi necessita di trasportare oggetti ingombranti. Tra le opzioni disponibili, troviamo sedili elettrici, un tetto panoramico fisso e un impianto audio JBL, tutti elementi che elevano la qualità dell’esperienza di viaggio.

La sicurezza è garantita dal sistema Toyota Safety Sense, che comprende la guida assistita di livello 2. Questo è un valore aggiunto per coloro che cercano un veicolo che combina comfort e tecnologia avanzata, ponendo la sicurezza al centro delle sue funzionalità.

Motorizzazione e autonomia delle batterie

La Urban Cruiser sarà disponibile in due diverse versioni di batterie al litio-ferro-fosfato. La versione base presenterà una batteria da 49 kWh abbinata a un motore anteriore da 106 kW e una coppia di 189 Nm. Per chi cerca prestazioni superiori, le versioni con batteria da 61 kWh saranno offerte in due configurazioni: una a trazione anteriore da 128 kW e 189 Nm, e una a trazione integrale da 135 kW e 300 Nm, dotata di un secondo motore elettrico da 48 kW per l'asse posteriore.

Tutte le versioni beneficeranno di una serie di miglioramenti mirati all'efficienza energetica, tra cui una pompa di calore per il climatizzatore e la possibilità di pre-riscaldare manualmente la batteria prima della ricarica. Queste caratteristiche non solo migliorano il comfort interno ma ottimizzano anche il consumo energetico, rendendo il veicolo più efficiente. Attualmente, i prezzi per la Urban Cruiser sul mercato italiano non sono stati ancora ufficializzati, ma ci si aspetta una fascia di prezzo competitiva nel panorama delle auto elettriche.