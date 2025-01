La Gamebaby: Un tuffo nel passato per i fan dei videogiochi retro su iPhone

Per chi ha passato ore con il Gameboy Color e la passione per i Pokémon, la Gamebaby si presenta come una novità entusiasmante. Questo accessorio, pensato per gli amanti del retro gaming, permette di trasformare il proprio iPhone in un dispositivo simile ai classici Gameboy, offrendo uno strumento perfetto per rivivere le avventure dei titoli di un tempo tramite l'emulatore Delta. Scopriamo insieme in dettaglio come funziona e perché è un elemento indispensabile per i nostalgici.

Specifiche e design della Gamebaby

La Gamebaby si presenta con un design a due pezzi, composto da due pannelli distinti: uno dotato di pulsanti fisici e l'altro che si adatta alla parte superiore del telefono. I pulsanti fisici riproducono il layout classico del Gameboy, con un D-pad, pulsanti A/B, Start/Select e anche tasti dorsali, ideali per i giochi più complessi. Il case si distingue per la sua sottigliezza, mantenendosi facilmente portatile, ma allo stesso tempo robusto, garantendo una protezione adeguata per il dispositivo.

La parte anteriore è rimovibile, consentendo un passaggio fluido tra la modalità gioco e l'uso tradizionale del telefono. Non necessita di Bluetooth, cavi o WiFi, poiché utilizza un materiale interno che permette allo schermo dell’iPhone di reagire. Questo lo rende leggero e semplice da utilizzare, mantenendo anche un prezzo accessibile.

Come funziona

Il vero punto di forza della Gamebaby si manifesta quando viene abbinato all'app Delta Emulator. Attraverso l'uso di un'interfaccia personalizzata di Gamebaby nelle impostazioni di Delta, è possibile mappare perfettamente i pulsanti fisici ai giochi preferiti del Gameboy. Che si tratti di rivisitare Pokémon Yellow o di esplorare Zelda: Link’s Awakening, grazie alla Gamebaby, questi titoli riprendono vita con controlli autentici. Delta è uno degli emulatori più apprezzati per iOS e da anni fa la gioia degli appassionati, anche prima della sua approvazione da parte di Apple. Un vantaggio notevole è che è completamente gratuito.

Delta permette di caricare ROM di console classiche come Gameboy, Gameboy Color e Gameboy Advance. Con la Gamebaby, si abbandonano i controlli touch, godendo di un feedback tattile che arricchisce l’esperienza di gioco.

Prezzo e disponibilità

Attualmente, la Gamebaby è disponibile per preordini tramite il sito ufficiale di BitmoLab. Le previsioni indicano un’uscita nella prima metà del 2025. Per ora, i preordini possono essere effettuati a un prezzo promozionale di 24,99 dollari, mentre il prezzo al dettaglio finale sarà di 39,99 dollari. Al momento, sono disponibili solo modelli per iPhone 15 Pro Max e 16 Pro Max, ma sarà probabile vedere l’ampliamento della compatibilità con altri modelli in futuro. Per 25 dollari, questa custodia rappresenta davvero un'opzione allettante per chi desidera aggiungere pulsanti fisici al proprio iPhone per l'emulazione GBA.

Per chi è cresciuto sognando di catturare Pokémon su console portatile, la Gamebaby offre una straordinaria opportunità di rivivere quell'esperienza, ora su iPhone. Non si tratta solo di una custodia, ma di un viaggio nella memoria con una modernità avvincente!