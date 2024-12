La AlmaLinux OS Foundation lancia la Beta di AlmaLinux 10: ecco tutte le novità da scoprire

AlmaLinux OS Foundation ha svelato la disponibilità immediata di AlmaLinux 10 Beta, conosciuta con il nome in codice di "Purple Lion". Questa release pre-aperta rappresenta un passo importante per gli sviluppatori e gli utenti di questa distribuzione, supportando tutte le principali architetture, tra cui x8664, x8664_v2, ARM64, IBM PowerPC e IBM Z. Con una serie di aggiornamenti e miglioramenti, AlmaLinux continua a confermarsi come una delle alternative più valide per chi cerca un sistema operativo robusto e performante.

Novità che semplificano lo sviluppo

La nuova versione di AlmaLinux include significative innovazioni nel settore degli strumenti di sviluppo. Tra gli aggiornamenti più rilevanti, si possono trovare le versioni aggiornate di linguaggi di programmazione fondamentali come Python , Ruby , Node.js , Perl e PHP . Questi progressi non solo semplificano la creazione di codice, ma introducono anche funzionalità che agevolano la manutenzione delle applicazioni esistenti.

Le toolchain di sistema hanno subito un rinnovamento, con l'integrazione di GCC 14.2 e glibc 2.39, strumenti all'avanguardia che garantiscono limiti di compilazione ottimali. Per quanto riguarda il debug, AlmaLinux 10 Beta introduce nuove release di software significativi come GDB , Valgrind e SystemTap . Questi strumenti puntano a migliorare le prestazioni generali e a semplificare l'identificazione di problemi nel codice, rendendo il processo di sviluppo più snello e meno dispersivo.

Strumenti di monitoraggio come PCP e Grafana sono stati aggiornati per fornire informazioni più dettagliate su come il sistema sta utilizzando le risorse, migliorando l'esperienza complessiva per gli sviluppatori e gli amministratori di sistema. Questi aggiornamenti posizionano AlmaLinux come una scelta distintiva in un mercato sempre più competitivo.

Sicurezza potenziata: una priorità

La sicurezza rimane un aspetto cruciale nello sviluppo di AlmaLinux 10 Beta. La versione pre-release introduce il supporto per algoritmi crittografici post-quantici, un passo in avanti per affrontare le sfide future nella protezione dei dati sensibili. Inoltre, l'aggiornamento di Enhanced SELinux e OpenSSH si propone di rafforzare il sistema contro le vulnerabilità, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità riguardo alla sicurezza delle loro informazioni.

La nuova architettura x86-64-v2 rappresenta anch'essa una novità importante, con l'intento di garantire compatibilità con hardware più datato. Questa decisione è stata presa in risposta al ritiro del supporto per CPU più vecchie da parte dell'imminente RHEL 10, evidenziando l'impegno di AlmaLinux nel mantenere vivo il supporto per tecnologie legacy. Gli utenti possono ora utilizzare questa nuova architettura anche su sistemi più datati, senza compromettere le prestazioni.

Funzionalità aggiuntive per un'esperienza completa

Oltre ai miglioramenti per sviluppatori e sicurezza, AlmaLinux 10 Beta offre nuove funzionalità che semplificano la configurazione e la gestione dei sistemi. Un nuovo ruolo di sistema per sudo facilita la gestione delle configurazioni in ambienti multi-sistema, assicurando sempre un controllo efficiente dei privilegi. L'introduzione degli strumenti Sequoia PGP, come sq e sqv, amplia le opzioni per crittografia e firma, integrandosi perfettamente con le utility esistenti di GnuPG.

Altra interessante novità è la reintroduzione dei frame pointer come impostazione predefinita, rendendo più semplice il tracciamento e la profilazione delle prestazioni in tempo reale. Il supporto SPICE è stato riattivato sia per server che client, mentre KVM è abilitato per i sistemi IBM POWER, garantendo un’ottima esperienza anche in ambienti di virtualizzazione.

È importante sottolineare che, mentre AlmaLinux 10 Beta gioca la sua parte nel panorama delle distribuzioni Linux, Firefox e Thunderbird rimangono disponibili attraverso i normali pacchetti RPM. Inoltre, una serie di driver di dispositivo è stata modificata per reintegrare ID PCI precedentemente disabilitati, amplificando così la gamma di hardware supportata.

Prospettive future: un lancio atteso

Per coloro che sono interessati a testare AlmaLinux 10 Beta, è utile sapere che la versione stabile è prevista nel secondo trimestre del 2025. "Purple Lion" è progettato principalmente per test e feedback, non dovendo essere utilizzato in ambienti di produzione. Le immagini ISO per l'installazione sono già disponibili per il download, offrendo agli utenti l'opportunità di esplorare le novità prima del lancio ufficiale.

Per ulteriori dettagli, gli utenti possono fare riferimento all'annuncio ufficiale della AlmaLinux OS Foundation o dare un’occhiata al changelog completo della versione. Con l'attenzione alla sicurezza, all'usabilità e a prestazioni avanzate, AlmaLinux 10 Beta si profila come un protagonista nel mercato delle distribuzioni Linux, pronto a soddisfare le esigenze di sviluppatori e amministratori di sistema.