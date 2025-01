Jacquemus e Apple: la sinergia tra moda e tecnologia per la Paris Fashion Week 2025

Il mondo della moda si prepara ad assistere a un evento da non perdere, con la collaborazione tra Jacquemus e Apple che promette di rivoluzionare la presentazione delle collezioni. Il marchio guidato da Simon Porte Jacquemus ha stretto un accordo per immortalare la sfilata "La Croisière" durante la Paris Fashion Week, utilizzando l'innovativo iPhone 16 Pro Max. Questo progetto non solo segna il ritorno di Jacquemus sulle passerelle parigine, dopo un’assenza di anni, ma segna anche un passo importante nell’incontro tra il fashion e la tecnologia.

La rivisitazione della passerella con l’iPhone 16 Pro Max

L'accordo tra Jacquemus e Apple, annunciato per la prima volta il 26 gennaio 2025, ha come obiettivo principale la cattura di immagini e video durante l'evento "La Croisière". Questa iniziativa vedrà l’uso del sistema di fotocamere professionale del nuovissimo iPhone 16 Pro Max. Questo apparecchio consente di ottenere risultati di alta qualità, perfezionando il modo in cui vengono raccontate e vissute le sfilate di moda. Con l'impiego di tecnologie all'avanguardia, non si tratta solo di un'eccellente investimento tecnico, ma di una vera e propria fusione tra creatività e innovazione.

Non si tratta soltanto di fotografare e filmare, ma di utilizzare funzionalità avanzate come il cinematic slow motion, in grado di creare effetti di profondità di campo. Questi effetti permettono di ottenere video dove il soggetto principale rimane in evidenza, mentre lo sfondo viene appositamente sfocato, conferendo un aspetto cinematografico. Il tutto sarà ripreso in Dolby Vision 4K a 120 fotogrammi al secondo, garantendo che ogni istante della sfilata venga immortalato con straordinaria chiarezza e nitidezza.

L’esperienza interattiva per il pubblico

In aggiunta alla cattura delle immagini, Jacquemus ha previsto installazioni innovative durante l'evento. L'integrazione di iPhone nelle scenografie rappresenterà una vera e propria esperienza interattiva per gli spettatori, offrendo loro la possibilità di immergersi nel mondo del brand come mai prima d’ora. Queste scelte creative mirano a coinvolgere gli ospiti non solo come semplici spettatori, ma come partecipanti attivi alla sfilata, arricchendo la loro esperienza con elementi visivi e interattivi.

Simon Porte Jacquemus, dopo anni di assenza dalle passerelle parigine – dal gennaio 2020 per le collezioni maschili e dal marzo 2019 per quelle femminili – torna con una proposta che integra moda e tecnologia in modo originale. Il comunicato di presentazione ha accennato a "ulteriori sviluppi" futuri, lasciando intravedere la possibilità di altre collaborazioni significative con Apple, che continueranno a ridefinire i confini della moda contemporanea.

La storia di collaborazioni tra moda e tecnologia

Il legame tra Apple e il mondo della moda non è certo cosa nuova. Negli anni, la casa di Cupertino ha intrattenuto rapporti con vari brand, contribuendo a realizzare eventi che hanno riunito creatività e tecnologia. Tra le collaborazioni più celebri, spicca quella con Burberry, dove l’iPhone è stato utilizzato esclusivamente per catturare foto e video di sfilate e altri eventi significativi. Ma non solo, questa partnership ha portato anche alla creazione di una sfilata interattiva trasmessa su Apple TV, insieme a soluzioni innovative nel campo della messaggistica personalizzata.

Alla luce di queste esperienze pregresse, l'accordo con Jacquemus potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia delle alleanze tra moda e tecnologia. Mentre il settore continua a evolversi, le aspettative sono alte e si attende di vedere come queste due realtà plasmeranno l'immagine della moda nei prossimi anni. Le collaborazioni si stanno dimostrando sempre più essenziali nel reinterpretare non solo le sfilate ma anche la percettibilità del fashion in un contesto avvincente e tecnologicamente avanzato.