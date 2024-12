iPhone 16 al vertice: studio rivela i telefoni che mantengono più valore nel 2024

Nel mondo della tecnologia, la scelta di uno smartphone non riguarda solo le funzionalità ma anche il suo valore futuro. Un recente studio condotto da WeFix.it ha analizzato 40 modelli di smartphone lanciati nel 2024 per determinare quali di essi mantengano il valore nel tempo. Utilizzando il WeFix.it Index, che considera la svalutazione del prezzo, la qualità dell'assistenza alla clientela, la durabilità e il valore di rivendita, lo studio offre interessanti spunti per chi desidera investire in un nuovo dispositivo.

Gli iPhone 16 dominano la classifica di rivendibilità

Secondo i dati emersi dallo studio, i dispositivi Apple continuano a fregiarsi di un'immagine di forte rivendibilità, con i quattro modelli della serie iPhone 16 che si posizionano ai vertici della graduatoria. L'iPhone 16 Pro emerge come il modello più apprezzato, con un punteggio di svalutazione pari a 9,72. Subito dopo troviamo l'iPhone 16 Pro Max, con un punteggio di 9,02, e il modello base iPhone 16 ha un punteggio di 8,99. È interessante notare come tutti questi modelli eccellano nella durabilità e nella capacità di mantenere un buon valore di rivendita.

Il modello Pro sembra essere il favorito degli utenti, non solo per le sue performance elevate, ma anche per la sua capacità di resistere alla prova del tempo. Al contrario, l’iPhone 16 Plus non è riuscito a guadagnare favori, risultando il meno richiesto della serie. Questo segnala un cambiamento di preferenze tra i consumatori, che tendono a orientarsi verso modelli con funzionalità superiori.

La seguente è la classificazione dei primi dieci smartphone più rivendibili del 2024: 1. iPhone 16 Pro 2. iPhone 16 3. iPhone 16 Pro Max 4. iPhone 16 Plus 5. Samsung Galaxy Z Flip6 6. OPPO Find X8 Pro 7. Xiaomi 14 Ultra 8. Samsung Galaxy S24 9. Samsung Galaxy S24 FE 10. Samsung Galaxy Z Fold6

I migliori Android del 2024: Samsung e altri in corsa

Nonostante il dominio di Apple, il panorama Android non è da meno. Tra gli smartphone Android, il Samsung Galaxy Z Flip6 si distingue come il migliore del 2024 grazie ai suoi punteggi sulla durabilità e sulla rivendibilità , che lo collocano in una posizione molto competitiva. Questo dispositivo pieghevole ha saputo conquistare i consumatori grazie non solo alla sua versatilità, ma anche alla qualità conferita dal marchio Samsung.

Subito dopo troviamo l'OPPO Find X8 Pro e lo Xiaomi 14 Ultra. Entrambi questi modelli hanno ottenuto punteggi bilanciati, con Xiaomi che si è particolarmente distinta per la sua durabilità. Tali risultati indicano un'evoluzione interessante nel segmento degli smartphone, in cui i modelli Android stanno mostrando buone prestazioni in termini di valore residuo rispetto agli iPhone.

Analisi del mercato degli smartphone nel 2024

Una considerazione importante emersa dallo studio riguarda il segmento medio e medio-basso del mercato smartphone. Sebbene questi modelli possano entrare nel mercato a prezzi più accessibili, tendono a svalutarsi rapidamente, spesso già dopo pochi mesi dall'acquisto. Questo rappresenta un fattore cruciale per chi è in cerca di un dispositivo a lungo termine.

In un mercato sempre più competitivo, i consumatori sono spinti a riflettere sull'acquisto di smartphone che non solo soddisfino le loro esigenze immediate, ma che siano anche capaci di mantenere un buon valore di rivendita. La scelta di dispositivi premium, come dimostrato dall'analisi, si sta rivelando un approccio vantaggioso per molti utenti. Con il continuo cambiamento delle tendenze e delle preferenze, l'acquisto di uno smartphone nel 2024 merita una valutazione attenta e informata.