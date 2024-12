iOS 19: ecco i dispositivi che riceveranno l'aggiornamento previsto per il 2024

Apple continua a ottenere consensi dagli utenti grazie alla sua capacità di garantire un lungo supporto software. La notizia più recente riguarda l'atteso rilascio di iOS 19, il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile dell'azienda previsto per il 2024. Le indiscrezioni suggeriscono che tutti i dispositivi attualmente compatibili con iOS 18 potranno essere aggiornati a questa nuova versione, confermando l'impegno di Apple nel fornire continuità e innovazione ai propri clienti.

Compatibilità dell'aggiornamento iOS 19

L'aggiornamento a iOS 19 sarà accessibile a una vasta gamma di iPhone, partendo dai modelli più recenti fino a quelli lanciati diversi anni fa. I dettagli sui modelli che riceveranno l'aggiornamento sono chiari e permetteranno agli utenti di prepararsi all'arrivo della nuova versione del sistema operativo.

In particolare, i seguenti iPhone saranno aggiornabili a iOS 19:

iPhone 17 , 17 Air , 17 Pro , 17 Pro Max

, , , iPhone 16 , 16 Plus , 16 Pro , 16 Pro Max

, , , iPhone 15 , 15 Plus , 15 Pro , 15 Pro Max

, , , iPhone 14 , 14 Plus , 14 Pro , 14 Pro Max

, , , iPhone 13 , 13 Mini , 13 Pro , 13 Pro Max

, , , iPhone 12 , 12 Mini , 12 Pro , 12 Pro Max

, , , iPhone 11 , 11 Pro , 11 Pro Max

, , iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone SE di quarta generazione

iPhone SE di terza generazione

iPhone SE di seconda generazione

Tuttavia, è importante notare che alcune delle funzionalità più avanzate di iOS 19, soprattutto quelle basate sull'intelligenza artificiale, potrebbero essere disponibili unicamente sui modelli più recenti. Questo approccio è in linea con la tendenza di Apple di integrare tecnologie avanzate nei suoi ultimi dispositivi, mantenendo al contempo una retrocompatibilità per gli utenti dei modelli più vecchi.

Riguardo a iPadOS 19 e la compatibilità con iPad

La situazione per iPadOS 19 appare leggermente diversa. Il nuovo aggiornamento, previsto per iPad, non supporterebbe diversi modelli più datati, segnando una distinzione significativa rispetto alla compatibilità di iOS. In particolare, iPad 7 e iPad Pro del 2017 non riceveranno l'aggiornamento, mentre i modelli supportati saranno:

iPad Mini

iPad

iPad Air

iPad Pro

Questa selezione di dispositivi indica la volontà di Apple di ottimizzare le prestazioni del sistema operativo per i dispositivi più recenti, assicurando che le nuove funzionalità e gli aggiornamenti tecnici siano applicabili ai dispositivi compatibili più potenti.

Cos'è in arrivo con iOS 19

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sulle novità che il team di sviluppo di Apple sta preparando per iOS 19. Tuttavia, si prevede un focus particolare sulle funzionalità legate all'intelligenza artificiale, in linea con le tendenze attuali nel settore tecnologico. La crescente integrazione dell'IA nelle applicazioni quotidiane è un trend che non sembra destinato a fermarsi, e Apple potrebbe essere pronta a esplorare nuove opportunità in questo campo.

L'attesa per le novità di iOS 19 è alta, ma per avere dettagli più chiari sarà necessario attendere la Worldwide Developers Conference , in programma a giugno. Durante questo evento, Apple svelerà ufficialmente le nuove funzionalità e i miglioramenti previsti per i suoi sistemi operativi, dando così maggiori indicazioni agli sviluppatori e agli utenti in merito ai cambiamenti in arrivo.