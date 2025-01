iOS 18.3: novità e migliorie in arrivo per gli utenti

Apple ha reso disponibile il Release Candidate di iOS 18.3 per sviluppatori e utenti beta pubblici. Questo aggiornamento rappresenta probabilmente l'ultima versione beta prima del lancio ufficiale, previsto a breve per il pubblico generale. L'azienda ha anche pubblicato, per la prima volta, le note di rilascio complete, che svelano varie novità e miglioramenti attesi per i dispositivi compatibili.

Novità significative in iOS 18.3

Tra i principali aggiornamenti troviamo l'introduzione della visual intelligence con Camera Control, disponibile su tutti i modelli di iPhone 16. Questa nuova funzione permette di identificare piante e animali, offrendo un'interazione più fluida e intuitiva con il dispositivo. Inoltre, sarà possibile aggiungere eventi al calendario semplicemente utilizzando manifesti o volantini, semplificando notevolmente la gestione delle attività quotidiane.

Per quanto riguarda le notifiche, anche iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max beneficeranno dei sommari, con la possibilità di gestirli direttamente dalla schermata di blocco. Grazie a uno stile aggiornato per le notifiche riassuntive, sarà più facile distinguere queste ultime da quelle standard, utilizzando un testo in corsivo e icone specifiche. È importante notare che i sommari per le app di Notizie e Intrattenimento sono temporaneamente non disponibili; gli utenti che attiveranno questa funzione potranno nuovamente accedervi non appena sarà disponibile.

Miglioramenti e correzioni di bug

Questo aggiornamento non si limita solo a nuove funzionalità, ma include anche diverse ottimizzazioni e fix per problemi riscontrati dagli utenti. Una delle migliorie riguarda la calcolatrice, che ora ripete l’ultima operazione matematica eseguita quando si preme nuovamente il tasto uguale. Questo dovrebbe velocizzare l'utilizzo della funzione calcolatrice per gli utenti.

Un'altra correzione risolve un problema in cui la tastiera poteva sparire durante una richiesta vocale a Siri. Questo miglioramento rende l'interazione più fluida e meno frustrante. Infine, è stata anche risolta una questione legata alla riproduzione audio su Apple Music, che continuava fino alla fine della canzone anche dopo la chiusura dell'app.

Tempistiche di rilascio e aspettative

Stando alle consuetudini di Apple, possiamo aspettarci che l'aggiornamento iOS 18.3 venga rilasciato al pubblico entro la prossima settimana. Sebbene ci sia sempre una certa imprevedibilità in questi lanci, gli utenti potranno presto provare le novità introdotte grazie a questo update. I possessori di iPhone 16, 15 Pro e 15 Pro Max in particolare saranno entusiasti delle nuove funzionalità, che promettono di migliorare l'esperienza d'uso quotidiana.

Quando il nuovo iOS 18.3 sarà disponibile, molti utenti non vedranno l'ora di testare queste nuove funzionalità. La community si prepara a condividere le proprie impressioni e i feedback su quanto appena aggiornato.