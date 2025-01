iOS 18.2: le nuove funzionalità di protezione per le app su iPhone

Nel mese di dicembre 2023, Apple ha lanciato iOS 18.2, aggiornamento che si è reso disponibile più di un mese dopo l'arrivo della versione 18.1. Questo upgrade ha introdotto alcune funzionalità interessanti per migliorare la sicurezza delle app su iPhone, come Geneemoji. Tuttavia, è con il rilascio della versione 18 a settembre che l'azienda ha presentato novità significative per proteggere le applicazioni, rendendo questa informazione particolarmente utile per i genitori di bambini piccoli.

La protezione delle app su iPhone: un'allerta per i genitori

Un episodio riportato da CBS nel 2023 ha messo in luce la vulnerabilità della piattaforma: una bimba di cinque anni ha speso oltre 3.000 dollari su Amazon utilizzando il telefono della madre. Sebbene la donna sia riuscita a restituire gli articoli dopo aver discussa la situazione con il servizio clienti di Amazon, è facile comprendere come un evento simile possa creare tensione. Fortunatamente, le nuove funzionalità di iOS 18 permettono di bloccate e nascondere determinati app, offrendo ai genitori strumenti efficaci per evitare esperienze simili.

Con l'introduzione di queste caratteristiche, gli utenti possono prendere precauzioni per garantire che non si verifichino acquisti accidentali. Bloccare le app può evitare che i bambini scarichino giochi o app senza la supervisione necessaria. Le seguenti sezioni offriranno una guida dettagliata su come impostare queste funzioni.

Come bloccare le app su iOS 18

La procedura per bloccare le app su iPhone è piuttosto semplice e richiede pochi passaggi. Ecco cosa fare:

Tieni premuto l'icona dell'app che desideri bloccare. Seleziona "Richiedi Face ID". Conferma nuovamente "Richiedi Face ID".

Dopo aver configurato il blocco, ogni volta che proverai ad aprire l'app, dovrai utilizzare il Face ID o il codice di sblocco. È importante notare che non tutte le app possono essere bloccate; app di sistema come Fotocamera, Trova il mio iPhone e Impostazioni non sono soggette a questa funzione. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni, inclusi App Store, Messaggi e app di terze parti, può essere bloccata.

Come nascondere le app su iOS 18

Nascondere le app su iPhone può sembrare un'operazione simile al blocco, ma offre un ulteriore livello di privacy. Segui gli stessi passaggi di prima:

Tieni premuto l'icona dell'app che desideri nascondere. Seleziona "Richiedi Face ID". Scegli "Nascondi e Richiedi Face ID".

Una volta confermato, il tuo dispositivo ti richiederà di usare il Face ID o il codice di accesso e ti avviserà che l'app nascosta verrà rimossa dalla schermata principale e trasferita in una cartella chiamata "Nascosta" all'interno della Libreria App. Inoltre, non riceverai più notifiche dall'app in questione. Toccando "Nascondi App" in fondo al menu, l'app verrà effettivamente nascosta.

Per visualizzare le app nascoste, scorri verso destra fino ad accedere alla Libreria App. Scorri fino in fondo, dove troverai una cartella contrassegnata come "Nascosta", rappresentata da un'icona di un occhio barrato. Cliccando su questa cartella e inserendo il tuo Face ID o codice di accesso, potrai visualizzare tutte le app che hai deciso di nascondere.

Come rimuovere il blocco e ripristinare le app nascoste

Se hai bisogno di ripristinare un'app o rimuovere il blocco, è altrettanto semplice. Ecco i passaggi da seguire:

Tieni premuto l'icona dell'app. Seleziona "Non richiedere Face ID". Inserisci il tuo Face ID o codice di accesso.

Le app che avevi bloccato verranno sbloccate e quelle nascoste torneranno visibili nella cartella "Nascosta". È importante notare che sbloccare o ripristinare un'app non la riporta automaticamente sulla schermata principale; per recuperarla, dovrai accedere alla Libreria App, tenere premuta l'app e selezionare "Aggiungi alla schermata principale".

Le funzionalità introdotte con iOS 18.2, insieme a informazioni specifiche per iOS 18.2.1, sono solo alcune delle novità di questo aggiornamento. Gli utenti sono invitati a esplorare le potenzialità del sistema operativo, mentre la comunità attende con curiosità le novità promesse con il prossimo aggiornamento iOS 18.3.