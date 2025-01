Interruzione imprevista di ChatGPT: utenti in tutto il mondo segnalano problemi

Una ingestibile interruzione del servizio ha colpito ChatGPT, influenzando la sua disponibilità per un gran numero di utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molte altre nazioni. Questa situazione è stata notata nelle prime ore del mattino, e i rapporti sono emersi attraverso piattaforme come DownDetector e vari canali social media, con il primo segnale di problemi riscontrato intorno alle 7:00 ET . Fino ad ora, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte di OpenAI riguardo le cause dell'interruzione.

Verifica dell'interruzione a Londra

In seguito alle segnalazioni di disservizi, il team di Tom's Guide ha confermato la situazione anche a Londra. La versione desktop di ChatGPT risulta infatti inaccessibile, non riuscendo a caricarsi. Questo problema non è limitato solo alla capitale britannica, poiché utenti da diverse località stanno condividendo esperienze simili, rendendo palese la portata dell'interruzione. Non solo la versione desktop, ma anche le app associate sembrano mostrare un aumento dei tassi di errore, secondo le informazioni raccolte dalla pagina di stato del servizio.

Messaggi da OpenAI

Fino ad oggi, OpenAI non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire la situazione. Tuttavia, la pagina di stato del servizio informa gli utenti che l'azienda è attivamente impegnata nell'indagine dell'accaduto. Questo suggerisce che la compagnia è consapevole delle problematiche e sta lavorando attivamente per scoprire la causa dell'interruzione. È comprensibile che molti utenti attendano aggiornamenti, data la crescente popolarità di ChatGPT e la sua abbondante integrazione in vari contesti quotidiani.

Aggiornamenti in tempo reale

Per rimanere informati sugli sviluppi di questa interruzione, è consigliabile seguire i canali ufficiali dove verranno forniti aggiornamenti tempestivi man mano che la situazione evolve. Diverse piattaforme, come DownDetector, continuano a raccogliere e mapparne i report, permettendo così di monitorare in tempo reale l'andamento del problema. L'attenzione da parte degli utenti e dei media rimane alta, poiché l'affidabilità del servizio è cruciale per tanti professionisti e appassionati di tecnologia.