Integrazione di ChatGPT in iOS 18.2: Come Generare Immagini su iPhone

La recente aggiornamento iOS 18.2 ha portato con sé una notevole novità per gli utenti Apple: l'integrazione di ChatGPT con Apple Intelligence. Questa innovazione consente di ampliare le funzionalità dell'intelligenza artificiale disponibili sui modelli di iPhone supportati. Una capacità particolarmente interessante è quella di generare immagini direttamente nell'app Messaggi, pronte per essere condivise. ChatGPT utilizza DALL·E per creare le immagini, che solitamente risultano superiori a quelle generate dall'app di Apple. Scopriamo insieme come utilizzare questa nuova funzione.

Come configurare ChatGPT sul tuo iPhone

Se possiedi un iPhone 15 Pro o un iPhone 16 con Apple Intelligence attivata, la configurazione dell'integrazione di ChatGPT è semplice e rapida. Non è necessario avere un account ChatGPT per iniziare; puoi anche cominciare con una configurazione di base e decidere in seguito se collegare un account. Durante i test, non abbiamo notato differenze significative tra l'uso di un account collegato e quello di base nelle attività quotidiane su iPhone.

Per configurare ChatGPT, segui questi passaggi:

Apri le Impostazioni sul tuo dispositivo. Seleziona Apple Intelligence & Siri. Sotto "Estensioni", tocca ChatGPT. Attiva l'interruttore accanto a Usa ChatGPT.

Se hai già un account ChatGPT, sia gratuito che a pagamento, puoi accedere a questo dall'ultima schermata utilizzando le tue credenziali. In questo modo, potrai sfruttare tutte le potenzialità offerte dall'integrazione.

Generare immagini in Messaggi

Una volta abilitata l'integrazione di ChatGPT, ogni volta che attivi Siri, l'assistente vocale esamina la tua richiesta per capire se deve essere elaborata tramite ChatGPT. Puoi anche specificare direttamente che desideri utilizzare ChatGPT iniziando la tua richiesta con "ChatGPT".

La prossima volta che partecipi a una conversazione in Messaggi e desideri esprimere un concetto attraverso un'immagine, tocca il campo di input, tieni premuto il tasto laterale del tuo dispositivo per attivare Siri, e poi pronuncia un comando come: "ChatGPT, genera un'immagine di un gatto che legge un libro sui pesci." Dopo alcuni istanti di elaborazione, ChatGPT aggiungerà l'immagine direttamente nel campo di testo, pronta per essere inviata.

Se l'immagine è di tuo gradimento, puoi semplicemente toccare il pulsante Invia. Se l'immagine non corrisponde a ciò che speravi, hai diverse opzioni a tua disposizione. Puoi toccare Riscrivi e ChatGPT genererà di nuovo l'immagine da zero basandosi sulla tua richiesta.

In alternativa, puoi selezionare uno dei suggerimenti forniti da ChatGPT per arricchire l'immagine di dettagli specifici oppure toccare Raffina con ChatGPT, inserendo tu stesso una descrizione per richieste più precise. Dovrai solo premere il pulsante colorato per inviare la richiesta a ChatGPT e osservare il risultato.

Vantaggi dell'integrazione di Siri e ChatGPT

L'unione tra Siri e ChatGPT arricchisce notevolmente le funzionalità dell'assistente vocale, rendendolo più versatile rispetto all'uso tradizionale che la maggior parte degli utenti di iPhone conosce. Questa integrazione è efficace anche per richieste più complesse, che includono la risoluzione di problemi, assistenza nella scrittura, spiegazioni dettagliate e istruzioni passo dopo passo.

L'interazione tra le due tecnologie è fluida e intuitiva, permettendo di ottenere risultati soddisfacenti in tempi rapidi. In questo modo, gli utenti possono sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo, rendendo ogni conversazione un'opportunità per esprimersi in modi sempre nuovi e creativi. Per ulteriori scoperte su cosa puoi fare con ChatGPT in iOS 18.2 e versioni successive, esplora le risorse disponibili.