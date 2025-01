Instagram rivoluziona i Reels con la nuova funzionalità per condividere video tra amici

Instagram ha recentemente introdotto un'importante innovazione per la sua piattaforma di Reels, un cambiamento che permetterà agli utenti di esplorare e interagire con i contenuti apprezzati dai propri amici. A partire da oggi, i fruitori americani possono accedere a una nuova sezione chiamata "Friends Tab", che offre una visione dettagliata dei video che i loro amici hanno apprezzato e commentato. Questo aggiornamento è stato annunciato ufficialmente lo scorso venerdì dall'azienda.

La nuova sezione "Friends Tab"

La sezione "Friends Tab" nei Reels rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla tradizionale scheda amici, che mostrava solo i video creati da account seguiti. Qui, il focus è sulle interazioni tra amici, un concetto che ricalca in parte il funzionamento dell'algoritmo di TikTok. Quest'ultimo integra le clip condivise dai contatti direttamente nella pagina di proposta contenuti, mentre nel caso di Instagram i video saranno visualizzabili attraverso un widget ovale in alto a destra, che mostrerà alcuni profili amici. Cliccando su questo widget, gli utenti avranno accesso a un feed dedicato, dove potranno anche interagire con i video e avviare conversazioni via messaggio diretto.

Sebbene la funzionalità venga gradualmente distribuita, è possibile che non tutti gli utenti la vedano immediatamente. Questa strategia di rollout, però, è tipica per Instagram e non deve allarmare gli utenti in attesa di esplorare la novità.

I recenti cambiamenti di Meta e le preoccupazioni per la moderazione dei contenuti

L'introduzione della nuova funzione arriva in un momento di grande trasformazione per Meta, la società madre di Instagram. All'inizio dell'anno, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato la decisione di interrompere il programma di verifica dei fatti. Questo provvedimento è stato accompagnato da un abbozzo di modifica delle politiche di moderazione dei contenuti, che potrebbe semplificare le regole relative a discussioni su identità di genere e immigrazione. Zuckerberg ha definito queste azioni come un ritorno alle "radici" dell'azienda, enfatizzando la libertà di espressione.

Tuttavia, organizzazioni di controllo dei fatti e attivisti per i diritti LGBTQ+ hanno espresso preoccupazione per gli effetti che tali cambiamenti potrebbero avere sulla qualità delle informazioni e sulla sicurezza degli utenti sui social media. Le potenziali ripercussioni di una moderazione più lasca potrebbero rivelarsi gravi, specialmente in un contesto sociale già fragile e polarizzato.

La situazione di TikTok e le opportunità per Instagram

Contemporaneamente, la situazione di TikTok sta creando un clima di incertezza. Recentemente, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che potrebbe portare al bando dell'app se non vende la sua attività nel paese entro il 19 gennaio a un compratore autorizzato dai funzionari americani. Il presidente uscente Joe Biden ha dichiarato che non prevede di applicare il bando nelle ultime ore del suo mandato, mentre il presidente eletto Donald Trump appare aperto a soluzioni politiche.

Questa tensione ha suscitato preoccupazioni tra gli oltre 170 milioni di utenti attivi di TikTok negli Stati Uniti, alcuni dei quali potrebbero prendere in considerazione il trasferimento su Instagram Reels o altre piattaforme alternative. La crescente popolarità di video brevi sta determinando un'evoluzione nelle preferenze degli utenti, spingendo Instagram a innovare e attrarre coloro che potrebbero sentirsi a rischio con il futuro di TikTok.

Con questi sviluppi, Instagram cerca di espandere il proprio pubblico e mantenere viva l'attenzione sulla propria piattaforma, sfruttando il legame tra amici come leva principale per incentivare l'interazione e la fruizione di contenuti.