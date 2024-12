Instagram migliora la gestione dei messaggi: in arrivo la ricerca per parole chiave nei DM

In queste ultime ore, Instagram ha fatto parlare di sé per un’importante novità che riguarderà la gestione dei messaggi diretti . Adam Mosseri, CEO della piattaforma, ha risposto a una domanda da un utente, rivelando che l’azienda sta lavorando su miglioramenti significativi per la funzionalità di ricerca all’interno dei messaggi. Tra le principali novità, spicca l’introduzione della ricerca per parole chiave, in particolare nelle richieste di messaggio, per snellire l’esperienza degli utenti.

La necessità di una gestione più efficiente nei messaggi

Oggi, Instagram è un luogo virtuale affollato dove i creator ricevono un gran numero di richieste di messaggi. Per molti professionisti e piccole imprese, il contenuto della loro inbox può spaziare da conversazioni genuinamente interessanti a messaggi di spam. Questa diversità rende fondamentale l’adozione di strumenti che permettano di filtrare i contenuti. L'inserimento di un sistema di ricerca basato su parole chiave potrebbe offrire numerosi vantaggi.

Grazie a tale sistema, gli utenti saranno in grado di:

Identificare facilmente i messaggi importanti : tramite keyword specifiche, sarà possibile rintracciare comunicazioni cruciali riducendo il rischio di perderle.

Risparmiare tempo : non dover scorrere manualmente ogni singolo messaggio permetterà di gestire l’inbox in modo più rapido ed efficiente.

Migliorare l’esperienza utente: per coloro che usano Instagram come una piattaforma professionale, avere un controllo migliore sui messaggi può tradursi in interazioni più piacevoli e proficue.

Questi cambiamenti sono attesi nelle prime settimane del 2025 e dovrebbero passare attraverso un intenso lavoro di sviluppo, come comunicato dallo stesso Mosseri.

La situazione attuale sulla piattaforma

Attualmente, Instagram permette agli utenti di cercare altri profili tramite la barra di ricerca nella sezione dei messaggi diretti, ma non offre ancora la possibilità di filtrare i messaggi per parole chiave specifiche. Funzionalità simili sono già presenti su altre applicazioni, come WhatsApp, che consente di effettuare ricerche all'interno delle chat basate su termini specifici. Questa opzione ha dimostrato di essere estremamente utile per chi gestisce molte conversazioni, rendendo la comunicazione più fluida.

Molti utenti della piattaforma hanno sottolineato l’importanza di una funzione che permetta di afferrare rapidamente le conversazioni più rilevanti e la mancanza di tale opzione è stata un punto critico per molti. La speranza è che, una volta implementata, la nuova funzionalità possa migliorare significativamente l'interazione degli utenti.

Vantaggi per i creator e le piccole imprese

Per i creator e le piccole imprese, questa nuova funzionalità di ricerca per parole chiave potrebbe rappresentare una svolta. Spesso, questi utenti ricevono un gran volume di richieste, e riuscire a filtrare i messaggi rilevanti da quelli meno utili potrebbe risultare decisivo nella loro gestione quotidiana. La possibilità di identificare rapidamente messaggi autentici potrebbe fornire un sostegno concreto, consentendo di mantenere interazioni efficaci e significative.

Anche per account con un seguito più ridotto, la nuova funzionalità rappresenterebbe un’opportunità per semplificare le interazioni con i follower e i clienti. Ogni singolo miglioramento della piattaforma ha un impatto diretto sulla qualità dell’esperienza degli utenti, mentre Instagram continua a cercare di adattarsi alle esigenze dei suoi milioni di utenti attivi. La direzione intrapresa dall’azienda punta a ottimizzare l’utilizzo della piattaforma, mantenendo l'attenzione sui feedback ricevuti dalla community.