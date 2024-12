Instagram introduce nuove funzionalità: i messaggi "visualizza una volta" bloccano gli screenshot

Un nuovo aggiornamento di Instagram sta per essere rilasciato e porta con sé importanti novità per gli utenti, soprattutto per chi desidera comunicare in modo più riservato. Le nuove impostazioni riguardano le immagini e i video inviati attraverso la modalità “Visualizza una volta”, che ora non potranno più essere salvati attraverso screenshot. Questa miglioria, oltre a tutelare la privacy degli utenti, rappresenta una significativa evoluzione nelle funzioni di messaggistica del noto social network di proprietà di Meta.

Blocco degli screenshot per i contenuti temporanei

Instagram ha annunciato che i contenuti multimediali inviati con la modalità “Visualizza una volta” saranno protetti da un blocco degli screenshot. Questo cambiamento, acquisito dopo un avviso agli utenti all'apertura della lista dei messaggi diretti, si traduce in una maggiore attenzione alla privacy nei rapporti tra utenti. In precedenza, le immagini e i video inviati utilizzando quella funzione generavano notifiche quando venivano catturati da altri dispositivi. Adesso, chi tenta di fare uno screenshot di tali contenuti si troverà di fronte un messaggio chiaro su uno sfondo nero: "Non puoi fare uno screenshot o registrare questo contenuto".

Tuttavia, è importante sottolineare che questa misura non è infallibile. Gli utenti che utilizzano versioni precedenti dell'app di Instagram, che non hanno ancora ricevuto il nuovo aggiornamento, non saranno coinvolti nella restrizione. Inoltre, chi dispone di dispositivi secondari, come un secondo smartphone, potrà comunque fotografare il display del primo, aggirando così il blocco. Per il momento, le Storie del social rimarranno inviolabili dal blocco degli screenshot, rendendole ancora suscettibili al salvataggio da parte degli utenti, senza che venga inviata alcuna notifica ai creatori.

Nuova funzionalità di programmazione nei messaggi

Oltre al blocco degli screenshot, Instagram ha introdotto un'altra novità, questa volta riguardante la pianificazione dei messaggi. Gli utenti possono ora programmare l'invio di messaggi testuali, una funzione assimilabile a quelle già attive su altre piattaforme come Telegram. Questo aggiornamento è stato rilasciato senza nessuna comunicazione ufficiale, ma permette di programmare l’invio di messaggi fino a 29 giorni di anticipo.

Per utilizzare questa funzionalità, basta premere a lungo sull'icona azzurra dell'aeroplanino di carta e selezionare la data e l’ora desiderate. Questa innovazione rappresenta un modo comodo per inviare messaggi di auguri o comunicazioni importanti senza dover rimanere incollati al proprio smartphone, specialmente durante eventi festivi come il Capodanno. Infatti, molti utenti potrebbero trovare utile questa opzione per inviare messaggi di “buon anno” esattamente a mezzanotte, senza necessariamente dover restare attivi sui social durante il classico countdown della mezzanotte.

Con queste novità, Instagram continua a lavorare per migliorare l'esperienza degli utenti, soprattutto in un contesto dove la riservatezza e la pianificazione comunicativa risultano sempre più decisive.