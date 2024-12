Instagram introduce la programmazione dei messaggi privati, una novità attesa dagli utenti

La possibilità di programmare messaggi privati su Instagram è finalmente realtà. Questa nuova funzione, confermata da Meta e riportata anche da TechCrunch, si rivela particolarmente vantaggiosa per diversi utenti e creator, soprattutto per chi interagisce con persone in vari fusi orari. Scopriamo insieme come funziona questa opzione e quali sono le sue limitazioni.

Come funziona la programmazione dei messaggi

Con l'ultimo aggiornamento, Instagram ha reso possibile la programmazione dei messaggi privati fino a 29 giorni in anticipo. Gli utenti possono impostare data e ora esatte per l'invio. Quando uno di questi messaggi programmati viene visualizzato, il social network mostra un banner che avverte l’utente dell’invio programmato. Questo semplice avviso può risultare utile, evitando confusione tra messaggi inviati in tempo reale e quelli pianificati.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, basta scrivere il messaggio desiderato e tenere premuto il pulsante "Invia". Si aprirà un menu che permette la scelta della data e dell'ora, facilitando l'invio senza necessità di essere connessi al momento della ricezione. Questa caratteristica è perciò pensata per gestire comunicazioni con tempistiche più flessibili e per facilitare l'interazione anche quando gli utenti si trovano in diversi angoli del mondo.

Limitazioni della funzione di programmazione

Sebbene la nuova funzionalità di programmazione rappresenti un passo avanti per la messaggistica su Instagram, presenta anche delle limitazioni significative. Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, è possibile programmare soltanto messaggi di testo. Questo significa che foto, video, GIF e altri contenuti multimediali devono essere inviati in tempo reale, senza la possibilità di programmazione. Tale restrizione può risultare un limite per gli utenti che desiderano ottimizzare anche l'invio di contenuti visivi, un elemento essenziale per molti creator attivi sulla piattaforma.

Questa scelta potrebbe influire sulla fruizione delle comunicazioni su Instagram, specialmente per coloro che gestiscono canali che fanno ampio uso di elementi visivi. La gestione dei messaggi potrebbe, quindi, continuare ad essere una questione da affrontare su base quotidiana, nonostante la comodità di programmare i messaggi di testo.

Nuove misure e miglioramenti nella messaggistica

Questa funzione di programmazione si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti che Instagram sta introducendo per ottimizzare l’esperienza dell’utente. Solo un mese fa, il social network ha avviato un nuovo sistema di catalogazione dei messaggi, pensato per aiutare i creator e tutti coloro che ricevono un alto volume di comunicazioni quotidiane a gestire meglio le loro conversazioni. Questo è particolarmente rilevante per i professionisti che devono interagire con numerosi follower e gestire risposte in modo più efficiente.

Insieme a queste novità, Instagram ha lanciato anche un sistema innovativo basato sull'Intelligenza Artificiale, il quale ha l'obiettivo di rilevare tentativi di falsificazione dell'età per accedere alla piattaforma. Questi cambiamenti mostrano la volontà di Meta di mantenere gli utenti sulla piattaforma, rendendo la messaggistica sempre più funzionale e integrata nelle dinamiche di utilizzo quotidiano. Con queste misure, Instagram continua a evolversi e ad adattarsi alle necessità di una base di utenti sempre più diversificata.