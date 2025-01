Innovazioni nel control center di iOS 18: tre funzioni che semplificano la vita quotidiana

La versione iOS 18 ha introdotto una serie di cambiamenti significativi nel Control Center di iPhone e iPad. Fra le novità ci sono funzionalità che migliorano l'esperienza degli utenti, grazie a un design rinnovato e controlli più pratici. Scopriamo insieme tre di queste funzioni che hanno avuto un impatto particolare nell'uso quotidiano.

La cancellazione del rumore per AirPods

Una delle aggiunte più pratiche nel Control Center è la possibilità di gestire la cancellazione del rumore degli AirPods. Questa funzione, sebbene presente, non è sempre intuitiva. Quando gli AirPods sono connessi, è necessario tenere premuto il cursore del volume per visualizzare le impostazioni attuali relative alla cancellazione del rumore. Se si desidera apportare modifiche, è necessario compiere ulteriori passaggi, il che può risultare scomodo.

Per semplificare ulteriormente il tutto, è possibile utilizzare un comando dei Collegamenti che facilita l'attivazione della modalità di cancellazione del rumore con un solo tocco. Creare un comando base, come l'azione “Imposta modalità di controllo del rumore”, e aggiungerlo al Control Center è un'operazione semplice. Una volta configurato, sarà possibile attivare la cancellazione del rumore degli AirPods Pro 2 direttamente con un clic, senza dover compiere passaggi aggiuntivi ogni volta. Questa funzione ha significativamente migliorato la mia esperienza quotidiana, rendendo l'uso degli AirPods più immediato.

Indicatori di movimento del veicolo

Tra le funzionalità più sorprendenti di iOS 18 ci sono sicuramente gli Indicatori di movimento del veicolo. Questa utile funzione è stata in grado di ridurre il malessere legato al movimento che alcune persone possono sperimentare durante i viaggi in auto, specialmente quando utilizzano dispositivi come iPhone o iPad. Gli Indicatori di movimento, che si attivano attraverso il Control Center, mostrano dei puntini animati ai margini dello schermo per avvisare l'utente dei cambiamenti nel movimento del veicolo. Questo metodo aiuta a minimizzare il conflitto sensoriale che può insorgere fra ciò che si vede e ciò che si sente.

Apple ha condotto ricerche che dimostrano come il malessere da movimento sia frequentemente causato da questo conflitto sensoriale. Utilizzando i sensori integrati di iPhone e iPad, la funzione riconosce quando si è a bordo di un veicolo in movimento e si adatta di conseguenza. Questa funzionalità si è rivelata particolarmente vantaggiosa non solo sull'iPhone ma anche sull'iPad, permettendo di lavorare senza interruzioni mentre si è in viaggio. Attivare il controllo dagli Indicatori di movimento del veicolo è diventato per me un'abitudine ogni volta che salgo in auto, dando la possibilità di concentrarsi sul lavoro senza il fastidio del malessere.

Suoni di sottofondo per creare l’atmosfera

Quando si lavora, la giusta atmosfera è fondamentale, e i suoni ambientali possono fare la differenza. Che ci si trovi in auto, a casa o in un caffè, la presenza di rumori di sottofondo può migliorare la concentrazione. Sebbene ci siano molte app dedicate ai suoni bianchi disponibili nell’App Store, fra cui Portal ed Endel, iOS ha offerto negli anni anche suoni di sottofondo integrati.

Con il lancio di iOS 18, sono stati aggiunti due nuovi suoni di sottofondo, insieme a un toggle dedicato nel Control Center. Tra le novità spicca il suono del fuoco, che è diventato rapidamente uno dei miei preferiti. Attivare e disattivare questi suoni è ora un'operazione semplice, con la possibilità di fare un tap veloce nel Control Center. Per configurare questo controllo, basta cercarlo nel Control Center o accedere alla sezione di accessibilità uditiva.

L’inclusione di queste funzioni nel Control Center ha arricchito l’esperienza complessiva degli utenti, riducendo i momenti di distrazione e migliorando la produttività. Ognuno di noi ha le proprie preferenze e modi di utilizzare queste funzionalità; per te quali sono i controlli essenziali del Control Center?