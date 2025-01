Innovazione a portata di orecchio: il dispositivo di Naqi Logix per controllare i dispositivi elettronici

La startup Naqi Logix ha sviluppato un dispositivo innovativo che promette di cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Attraverso la cattura degli impulsi elettrici del cervello, questi auricolari avanzati potrebbero fornire una soluzione accessibile per chi ha difficoltà motorie, abilitando il controllo di smartphone e computer semplicemente utilizzando le microespressioni facciali. Questa tecnologia non solo offre nuove opportunità per l'autonomia personale, ma rappresenta una tappa significativa nel progresso delle interfacce neurali.

La genesi della tecnologia

Ideata dal ricercatore specializzato in interfacce neurali Dave Segal, l'innovativo dispositivo di Naqi Logix si distingue da altre soluzioni tecnologiche simili, come Neuralink di Elon Musk, per il suo approccio economico e poco invasivo. Mentre altre opzioni possono richiedere interventi chirurgici complessi, la proposta di Segal consiste in auricolari dotati di sensori capaci di rilevare gli impulsi elettrici del cervello, che si manifestano attraverso le espressioni facciali. Questo sistema è in fase di sviluppo da circa quattro anni e si prevede che un prototipo arriverà sul mercato entro la fine del 2024.

Come funziona il dispositivo

Il funzionamento di questo dispositivo è piuttosto innovativo e affascinante. Gli auricolari di Naqi Logix captano i segnali elettrici generati dal cervello mentre il soggetto effettua semplici movimenti, come digrignare i denti, alzare le sopracciglia o muovere la testa. Questi segnali vengono poi convertiti in comandi digitali che possono controllare qualsiasi dispositivo elettronico, senza necessità di contatto fisico.

Ad esempio, un utente potrebbe semplicemente digrignare i denti per passare al video successivo su YouTube, un'azione che rende la tecnologia straordinariamente intuitiva e facile da usare. Questo approccio si pone come alternativa a sistemi più complessi, favorendo un'interazione immediata ed efficace tra l'utente e il mondo digitale.

Accessibilità e potenzialità di mercato

Uno degli aspetti più promettenti della tecnologia sviluppata da Naqi Logix è la sua accessibilità. I costi previsti per questi auricolari ammontano a diverse centinaia di dollari, rendendoli una soluzione potenzialmente alla portata di molte persone, a differenza di impianti neurali più complessi e costosi. La semplicità di utilizzo, che richiede solo di indossare gli auricolari e collegarli via Bluetooth al dispositivo desiderato, aumenta ulteriormente le possibilità di adozione da parte di utenti con diverse esigenze.

In un'epoca in cui la tecnologia diventa sempre più presente nelle nostre vite quotidiane, avere strumenti che consentano una partecipazione attiva e autonoma si rivela fondamentale, specialmente per coloro che, a causa di disabilità, possono trovarsi esclusi da queste opportunità. Il progetto di Naqi Logix non solo rappresenta un passo avanti nell'innovazione tecnologica, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con il mondo digitale.

Riconoscimenti e futuro dell'innovazione

Il sistema di Naqi Logix ha già ottenuto diversi riconoscimenti, confermando il suo potenziale nel campo delle tecnologie assistive. Tra i successi più significativi, spicca un premio ottenuto al CES di Las Vegas nel 2024, dove molti autorevoli esperti hanno avuto l'opportunità di testarlo. Inoltre, il dispositivo è stato inserito nel novero delle migliori invenzioni dell'anno secondo la rivista Time nel 2023.

Il 2025 è previsto come un anno cruciale per la realizzazione di questa tecnologia, che potrebbe finalmente giungere nelle mani dei consumatori e aprire la strada a modalità di interazione completamente nuove e più inclusive. Con l'innovazione che avanza a ritmo incalzante, Naqi Logix si posizione come uno dei leader nel settore delle interfacce neurali, spingendo oltre i confini di ciò che è possibile oggi.