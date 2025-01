Importanti offerte Apple: i prezzi scendono su iPad mini 7, AirPods 2 e accessori vari

Il mondo degli affari legati alla tecnologia è in fermento con una serie di offerte che promettono di stupire gli appassionati di prodotti Apple. Oggi, infatti, sono stati registrati importanti ribassi sui prezzi di alcuni dispositivi iconici dell'azienda, tra cui l'iPad mini 7 e le AirPods 2. Questo mix di sconti ha reso la settimana particolarmente favorevole per coloro che erano in attesa di un'occasione imperdibile per aggiornare il proprio equipaggiamento tecnico.

Prezzo imbattibile per l’iPad mini 7

La nuova generazione di iPad mini, equipaggiata con il potente chip A17 Pro, ha finalmente visto una significativa riduzione del prezzo. Dopo un'attesa che sembrava infinita, oggi gli utenti possono approfittare di sconti diretti di 100 dollari su quasi tutte le configurazioni disponibili. Le offerte partono da 399 dollari per il modello base da 128GB, che si presenta come la scelta più conveniente.

Best Buy e Amazon stanno entrambe offrendo queste promozioni, rendendo il giovedì di shopping ancora più appetitoso. Tra le opzioni disponibili ci sono varianti di colore e capacità di archiviazione, soddisfacendo un'ampia gamma di esigenze degli utenti. In particolare, ci si aspetta che Amazon si allinei a queste offerte nelle prossime ore, incrementando ulteriormente la competizione sul prezzo.

Best Buy si distingue con le sue offerte, evidenziando ribassi generosi su ciascuna configurazione dell’iPad mini 7. Non solo il modello da 128GB è in sconto, ma anche le varianti più avanzate. Gli sconti rendono questa settimana un’ottima occasione per aggiornare il proprio dispositivo senza svuotare il portafoglio, servizio eccellente per studenti e professionisti in cerca di solidi strumenti di lavoro.

Grandi occasioni su AirPods 2 e altri accessori

Le offerte non si fermano all’iPad. Quest'oggi, Best Buy ha lanciato un’entusiasmante promozione sugli AirPods Pro 2, disponibili a soli 149,99 dollari per i pezzi di ricambio certificati dalla Geek Squad. Questo rappresenta un risparmio di 99 dollari rispetto al prezzo di listino di 249 dollari, rendendo questa offerta una delle più vantaggiose del giorno. Allo stesso tempo, Amazon offre una versione nuova degli AirPods Pro 2 a 179,99 dollari, permettendo ai clienti di scegliere tra un dispositivo nuovo o uno ricondizionato a un prezzo inferiore.

Anche il caricabatterie Satechi Trio Wireless, venduto solitamente a 120 dollari, è sceso a 45 dollari, presentandosi come un’opzione da non perdere per chi cerca un dispositivo multifunzionale di carica. Da segnalare anche la ripresa delle offerte sui supporti di ricarica per Apple Watch, come il modello Alpine Loop 2024, che è tornato disponibile a un prezzo molto conveniente.

La serie M3 dei MacBook Air beneficia di sconti notevoli

L’attenzione degli acquirenti non è rivolta solo agli iPad e agli AirPods, ma anche alla nuova gamma di MacBook Air con processori M3, che sta vedendo un ribasso significativo sui prezzi. I modelli più recenti sono stati scontati di 400 dollari, con prezzi che ora partono da 899 dollari per il modello da 13 pollici e 1.099 dollari per il modello da 15 pollici.

In particolare, le versioni da 256GB e 512GB stanno attirando l’attenzione con importanti sconti. Best Buy offre queste configurazioni a prezzi simili per garantire che i clienti non perdano l’occasione di portarsi a casa un laptop potente, ideale per la produttività.

Occasioni imperdibili per accessori e altro

Infine, Amazon ha riattivato i prezzi del Black Friday per un pacchetto di 4 AirTag, ora disponibili a 69,99 dollari: un’eccellente opportunità per chi cerca di migliorare la propria gestione degli oggetti. Anche se i modelli in offerta non includono le edizioni limitate, rappresentano pur sempre un affare per chi desidera tenere traccia dei propri beni.

Soprattutto in un periodo dove la tecnologia continua a evolversi rapidamente, le offerte di oggi si configurano come un'opportunità imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato con dispositivi di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Non resta che approfittare di questi sconti limitati nel tempo.