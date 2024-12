Importante offerta Sky Wifi: ecco come ottenere un buono Amazon da 50 euro

Arrivano segnalazioni interessanti per gli abbonati Sky che desiderano attivare una delle loro opzioni di connessione internet. Sky Wifi ha appena lanciato una nuova promozione che presenta un'opportunità vantaggiosa, con un buono Amazon da 50 euro in regalo per i clienti. Questa offerta si rivolge a chi è già cliente di Sky TV e vuole sfruttare i benefici di una connessione veloce e illimitata.

Dettagli dell'offerta Sky Wifi di dicembre 2023

L'offerta attualmente in corso è denominata Sky Wifi Dicembre 24 e risulta essere una delle promozioni più allettanti proposte dall'azienda. Essa si rivolge esclusivamente ai clienti già abbonati a Sky TV e non comprende coloro che hanno attivato un piano di NOW.

Attivando una delle opzioni disponibili per la connessione in fibra, i clienti possono ricevere un buono Amazon dal valore di 50 euro. Per partecipare a questa promozione, è necessario scegliere un pacchetto che parte da 25,90 euro al mese per i primi 12 mesi, dopo di che il costo mensile subirà un incremento a 29,90 euro.

La promozione non comporta solo vantaggi economici, ma offre anche un servizio di connessione internet illimitata, sia in tecnologia FTTC sia in Fibra FTTH . Inoltre, i clienti potranno usufruire di chiamate a consumo, abbinato a un modem Wifi Hub fornito in comodato d'uso gratuito e compatibile con il Wi-Fi 6.

Nonostante l'attivazione di solito comporti un costo di 49 euro, in questa offerta tale spesa è completamente azzerata. Inoltre, è disponibile un’opzione per le chiamate illimitate, mantenendo inizialmente la tariffa fissata a 25,90 euro al mese, ma in seguito l'importo aumenterà a 34,90 euro al mese.

Come attivare l'offerta e ricevere il buono Amazon

Per ricevere il buono Amazon da 50 euro, è necessario soddisfare alcuni requisiti. I potenziali clienti devono già essere abbonati a Sky TV e procedere all'attivazione dell'offerta tramite il sito ufficiale di Sky Wifi. Sono disponibili anche altre modalità: è possibile effettuare l'attivazione tramite un operatore telefonico oppure modalità Fai da te, direttamente dal profilo Sky TV.

Una volta completato il processo di attivazione, sarà necessario attendere 60 giorni affinché il buono possa essere emesso. Scaduto questo termine, i clienti riceveranno un'email contenente le istruzioni necessarie per riscattare il buono Amazon.

Per completare il riscatto, sarà richiesto di accedere al link indicato nell’email, fornendo il codice fiscale e il numero cliente. Questo semplice passaggio permetterà di ottenere il buono in modo veloce e intuitivo.

Tempistiche e scadenza dell'offerta

L'offerta Sky Wifi Dicembre 24 è valida dal 9 dicembre fino al 19 dicembre 2023. Questo periodo limitato offre ai clienti un’opportunità significativa per attivare un piano vantaggioso e ottenere, allo stesso tempo, un buono Amazon.

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle condizioni dell'offerta, è possibile visitare il sito ufficiale di Sky Wifi, dove sono disponibili tutte le specifiche necessarie per sfruttare al meglio questa promozione. Consigliamo di agire in fretta, dato che la finestra temporale per la partecipazione è limitata.