Il progetto di Real Ice e i rischi del ricongelamento dell'Artico: una sfida contro il cambiamento climatico

La calotta polare dell'Artico sta vivendo una fase critica a causa del cambiamento climatico, con effetti già evidenti per il pianeta. La start-up britannica Real Ice ha lanciato un ambizioso programma per cercare di combattere questa situazione, partendo dall'automatizzazione del processo di ricongelamento del ghiaccio con l'ausilio di droni. Tuttavia, questo approccio ha suscitato preoccupazioni e dibattiti all’interno della comunità scientifica, fatta di esperti divisi tra ottimismo e scetticismo.

La visione di Real Ice per ricongelare l’Artico

A Cambridge Bay, un remoto insediamento del Canada settentrionale, un gruppo di scienziati ha messo in piedi un progetto innovativo: ricreare il ghiaccio marino artico tramite tecnologie moderne. L’iniziativa ha preso piede a novembre 2023 e fino ad oggi ha portato alla copertura di 40 mila metri quadrati di ghiaccio, aggiungendo spessori variabili tra i 40 e gli 80 centimetri. Questo intervento è una risposta diretta alla drammatica riduzione di ghiaccio negli ultimi decenni, che ha visto un crollo vertiginoso del ghiaccio marino rispetto agli anni Ottanta.

Un aspetto cruciale di questa iniziativa di ricongelamento è l’utilizzo di droni subacquei alimentati da idrogeno verde. Questi veicoli, lunghi circa due metri, si dedicano a creare dei fori nel ghiaccio per la raccolta di dati e il monitoraggio delle condizioni climatiche. L’idea di fondo è quella di rallentare e possibilmente invertire il progresso dello scioglimento glaciale nell'Artico, provando a ricreare le caratteristiche termiche della superficie bianca che riflette l’energia solare.

I risultati iniziali delle sperimentazioni hanno dimostrato un potenziale di crescita, ma come indicato dal direttore del Centre for Climate Repair dell'Università di Cambridge, Shaun Fitzgerald, serve cautela. Il processo è ancora nelle fasi iniziali e necessiterà di un significativo incremento di dati e analisi per confermare l’efficacia di queste soluzioni innovative.

L'impatto del cambiamento climatico e le sfide legate alla perdita di ghiaccio

La diminuzione della calotta polare non è solamente un tema di studio accademico, bensì una questione di rilevanza globale. La scomparsa del ghiaccio marino incide sull’innalzamento del livello dei mari e sulla biodiversità degli ecosistemi artici. In particolare, la superficie bianca riflette circa il 90% della luce solare, mantenendo una temperatura equilibrata; quando il ghiaccio si riduce, le acque scure assorbono calore, accelerando ulteriormente il riscaldamento climatico.

Le statistiche parlano chiaro: dalla metà degli anni Ottanta, i ghiacci artici pluriennali si sono ridotti del 95%. I modelli attuali suggeriscono che nel 2030 si potrebbe assistere a un'estate senza ghiaccio nell'Artico, una condizione che avrebbe implicazioni devastanti non solo per l'ecosistema artico, ma anche per il clima globale.

Queste sfide evidenziano l’urgenza di interventi concreti e misurabili. Se, da un lato, la proposta di Real Ice pare all’avanguardia, dall’altro la comunità scientifica manifesta giustificato scetticismo circa l'efficacia sistematica di tale soluzione, avvertendo delle potenziali conseguenze di un'azione non ben studiata e non autorizzata a livello globale.

La comunità scientifica e i dubbi riguardo al ricongelamento

Sebbene ci siano risultati iniziali di incoraggiamento, la comunità scientifica permane cauta sulla fattibilità e l’efficacia del progetto di ricongelamento messo in campo da Real Ice. Esperti come Jennifer Francis, appartenente al Woodwell Climate Research Center, hanno espresso riserve riguardo alla quantità di ghiaccio che potrebbe essere ripristinato, interrogandosi sulla possibilità di avere effetti duraturi.

Altri studiosi, tra cui Liz Bagshaw dell'Università di Bristol, hanno definito il piano come "moralmente discusso", suggerendo che possa distogliere l'attenzione dalle vere cause del cambiamento climatico, i combustibili fossili e il loro uso diffuso.

Recentemente, un team di 42 scienziati ha redatto un rapporto avvertendo dei rischi associati a progetti di geo-ingegneria, sottolineando che nessuna proposta attuale ha trovato approvazione sulla base di test ottimizzati per le difficoltà ambientali. Questo porta a riflettere su quali possano essere le conseguenze di un intervento umano senza la dovuta valutazione di impatto.

La sfida climatologica sul Polo Nord

La crisi climatica appare sempre più evidente, e questo è enfatizzato dalla ricerca recente del CNR che mette in evidenza la diminuzione continua della calotta polare. Dati satellitari suggeriscono che da quando sono iniziati i monitoraggi, negli anni Settanta, la calotta si è ridotta di una superficie corrispondente a cinque volte l'Italia, confermando un costante deterioramento che aggraverebbe il riscaldamento globale.

Un futuro senza ghiaccio nell'Artico potrebbe essere avvicinato al 2030, secondo studi scientifici. Ogni picco di temperatura raggiunto rende più pressante la discussione su chiamiamo a responsabilità la comunità scientifica e non. Il 2023 è già stato registrato come un anno eccezionalmente caldo, il che sottolinea l'urgente necessità di sviluppare e implementare soluzioni sostenibili per combattere il cambiamento climatico e proteggere l'equilibrio del nostro pianeta.