Il nuovo set LEGO Fontana di Trevi celebra l'arte e la cultura italiana nel 2025

In un'epoca in cui i giocattoli si intrecciano con l'arte e la cultura, il famoso brand danese LEGO ha deciso di rendere onore all'Italia con il suo ultimo set, l'Architecture LEGO Fontana di Trevi #21062. Questo nuovo modello, che porta con sé la magia e la bellezza della rinomata fontana romana, è atteso con grande entusiasmo da appassionati e collezionisti di tutte le età. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questo set, il suo costo e la data di disponibilità.

Un viaggio nel tempo: la storia della Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi, con la sua maestosa bellezza, è uno dei monumenti più iconici di Roma e simboleggia il patrimonio artistico e culturale italiano. Realizzata tra il 1732 e il 1762 su progetto di Nicola Salvi, la fontana è un capolavoro dell'arte barocca, caratterizzata da dettagli incredibili e una grandiosità che attira visitatori da tutto il mondo. Ogni anno, milioni di turisti lanciano una monetina nella fontana, un gesto che simboleggia il desiderio di tornare a Roma.

Con la versione 2025 del set LEGO, i fan possono rivivere la storia di questa meraviglia architettonica, ora riprodotta in scala per consentire a tutti di ammirarne i dettagli. Il nuovo set si distingue per la sua design raffinato e per l'attenzione ai particolari, con mattoncini che ricreano fedelmente le forme e le proporzioni originali della fontana.

Il set LEGO Fontana di Trevi #21062: dettagli e caratteristiche

Il set LEGO Fontana di Trevi #21062 del 2025 è stato progettato per offrire un'esperienza di costruzione unica e coinvolgente. A differenza del set precedente, lanciato circa dieci anni fa, questo nuovo modello è più grande e offre una maggiore complessità costruttiva, permettendo ai costruttori di esplorare diverse tecniche di assemblaggio. La ricchezza di dettagli, dalle sculture agli elementi architettonici, rende questo set un vero e proprio gioiello per collezionisti.

Con un numero significativo di pezzi, il set è adatto a costruttori esperti e rappresenta un'ottima opportunità per passare del tempo di qualità in famiglia o con amici. La chiarezza delle istruzioni, combinata con la qualità dei mattoncini LEGO, garantisce un'esperienza di costruzione fluida e soddisfacente, in cui ogni membro della famiglia può partecipare.

Disponibilità e prezzo del set LEGO Fontana di Trevi #21062

Per gli estimatori dell’arte e della cultura italiana, la buona notizia è che il set LEGO Fontana di Trevi #21062 sarà disponibile a breve sugli scaffali dei negozi LEGO e online. La data di lancio è prevista per i primi mesi del 2025, dando ai fan l'opportunità di prenotare il proprio set.

Il prezzo di vendita è fissato a un costo competitivo rispetto ad altri set della linea Architecture, rendendo accessibile l'acquisto a un pubblico ampio. In questo modo, LEGO continua a dimostrare il suo impegno nel combinare divertimento e cultura, permettendo a tutti di portare a casa un pezzo della storia italiana.

Il Gruppo LEGO Fan Italia non vedrà l'ora di veder arrivare questo set, contribuendo così a un ulteriore capitolo della collaborazione tra LEGO e il patrimonio artistico mondiale. Con il nuovo set Fontana di Trevi, i costruttori non solo metteranno alla prova le proprie abilità, ma avranno anche l'opportunità di connettersi a una delle opere d'arte più celebrate della storia, portando un pezzo di Roma nella propria casa.