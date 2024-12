Il BMAX B4 Turbo debutta sul mercato: un mini PC con processore di ultima generazione

Con l'arrivo del nuovo BMAX B4 Turbo, il settore dei mini PC con Windows 11 si arricchisce di un modello innovativo, caratterizzato da un processore di tredicesima generazione. Questo dispositivo è progettato per garantire un mix tra prestazioni elevate e un consumo energetico ridotto. Le sue capacità lo rendono ideale per vari utilizzi, anche in contesti dove è richiesta un'attività costante. Analizziamo più in dettaglio le specifiche tecniche e le funzionalità di questo interessante prodotto.

Caratteristiche tecniche del BMAX B4 Turbo

Il BMAX B4 Turbo integra al suo interno un processore Intel N150, parte della nuova famiglia Twin Lake. Questa unità, realizzata con un’architettura a 7 nanometri, è dotata di una CPU quad-core che supporta quattro thread, permettendo così di gestire più operazioni simultaneamente. Grazie alla sua frequenza di turbo, il processore può raggiungere un massimo di 3,6 GHz, fornendo un miglioramento significativo delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, in particolare il N100 della line-up Alder Lake, con un incremento del 26,1% secondo le valutazioni di CPU-Z.

Oltre al potente processore, il BMAX B4 Turbo vanta una grafica integrata UHD Graphics con clock a 1.000 MHz e 6 MB di cache. Particolarmente interessante è il suo consumo energetico, limitato a soli 6 watt, rendendolo perfetto per un utilizzo prolungato senza eccessivi costi. Questo aspetto è cruciale per scenari in cui il dispositivo deve operare ininterrottamente, come nei contesti business o domotici.

In termini di memoria, il mini PC è disponibile in due configurazioni: una con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD e l'altra con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. La RAM è di tipo SO-DIMM DDR4, mentre l’SSD è di tipo M.2 2280 Sata, garantendo velocità di lettura e scrittura notevoli e tempi di avvio del sistema ridotti a soli 8 secondi. Inoltre, il dispositivo è dotato di un secondo slot M.2 per una futura espansione dello storage.

Sistema operativo e connettività

Il BMAX B4 Turbo è preinstallato con Windows 11, il recente sistema operativo di Microsoft che offre diverse novità in termini di interfaccia e funzionalità rispetto ai precedenti. Il produttore sottolinea anche la compatibilità con distribuzioni Linux, specificando un supporto particolare per Ubuntu, dando così la possibilità agli utenti di scegliere il sistema operativo che preferiscono.

Quando si tratta di connettività, il mini PC non delude. Supporta il Wi-Fi Dual Band, consentendo velocità di connessione elevate e una navigazione fluida. Inoltre, è fornito di Bluetooth 5.0, utile per connettere periferiche senza fili contemporaneamente e mantenere un buon raggio d'azione.

In termini di porte, la dotazione è ben fornita: frontalmente, si trovano due porte USB-A 3.0 e una USB-C, unitamente a un jack audio. Sul retro, invece, il BMAX B4 Turbo offre una porta RJ45 per la connessione cablata, due porte HDMI per il collegamento di monitor esterni e ulteriori due porte USB-A 2.0 per dispositivi aggiuntivi. Questa varietà di opzioni rende il mini PC versatile e adatto a diverse esigenze professionali e personali.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Il BMAX B4 Turbo sta approdando sul mercato con la configurazione 16/512 GB, attualmente disponibile sullo store ufficiale BMAX a un prezzo di 229 dollari. Nonostante al momento della scrittura dell’articolo non sia ancora disponibile su Amazon Italia, il consiglio è di controllare periodicamente la piattaforma, poiché la distribuzione del prodotto dovrebbe accelerare nei prossimi giorni.

Per gli utenti interessati alla versione con 1 TB di SSD, questa dovrebbe essere disponibile a breve, offrendo l'opzione di maggiore capacità di archiviazione per coloro che necessitano di spazio extra per file o applicazioni. Con queste caratteristiche e un prezzo accessibile, il BMAX B4 Turbo si prepara a diventare una scelta molto competitiva nel panorama dei mini PC.