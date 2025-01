I rumor sul design della fotocamera dell'iPhone 17: che cambiamenti ci attendono?

Le voci sull'iPhone 17 di Apple stanno generando molte discussioni, in particolare riguardo a un possibile redesign del modulo della fotocamera posteriore. Le indiscrezioni suggeriscono che le modifiche estetiche potrebbero essere significative, ma nessuno è riuscito a chiarire se ciò influenzerà le attuali capacità fotografiche del dispositivo.

I rumor sul redesign della fotocamera

Secondo diverse fonti, Apple potrebbe optare per un passaggio da un tradizionale allineamento triangolare delle lenti a una disposizione orizzontale a barra o striscia, simile a quella presente nel Google Pixel 9, per i modelli Pro dell'iPhone 17. Tuttavia, ci sono state informazioni contrastanti; almeno un'altra fonte afferma che i modelli Pro manterranno la configurazione triangolare, mentre ci saranno più significative variazioni nei materiali del retro del dispositivo.

Ciò solleva interrogativi circa l'impatto di un layout orizzontale sulla capacità del dispositivo di registrare video spaziali per l'Apple Vision Pro, attualmente supportato dagli iPhone 15 Pro e da tutti i modelli di iPhone 16.

Cos'è il video spaziale?

Il video spaziale rappresenta un formato immersivo che offre un'esperienza più tridimensionale, catturando contenuti da più prospettive. Questa tecnologia consente agli utenti che indossano il visore Apple Vision Pro di sentirsi presenti nell'ambiente filmato, migliorando notevolmente l'esperienza rispetto ai tradizionali video in 2D.

Per registrare in questa modalità, l'iPhone deve utilizzare due fotocamere contemporaneamente, tenuto in orizzontale, poiché la separazione orizzontale delle lenti è essenziale per simulare la distanza tra gli occhi umani e creare una percezione di profondità. A differenza dei video 3D standard, che offrono una prospettiva statica, il video spaziale consente sei gradi di libertà, permettendo al punto di vista dell'utente di modificarsi in base alla sua posizione.

Nei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro, il video spaziale si ottiene grazie all'allineamento verticale delle fotocamere principale e Ultra Wide. Apple ha scelto questa disposizione strategica per consentire la cattura di video spaziali anche nei modelli standard di iPhone 16.

Riflessioni sull'adozione del nuovo design

Se i modelli Pro dell'iPhone 17 adottassero effettivamente il design orizzontale, non sarebbero più in grado di registrare video spaziali in modalità orizzontale, perdendo una funzione essenziale presente nelle ultime due generazioni di dispositivi. Al contrario, se i modelli non Pro mantenessero l'allineamento verticale delle fotocamere, la cattura spaziale sarebbe riservata solo a quest'ultimi, creando una disparità all'interno della gamma.

D’altra parte, se anche l'iPhone 17 standard adottasse il design orizzontale, nessun modello della serie sarebbe in grado di registrare video spaziali. I rumor menzionano anche l'iPhone 17 Air, che potrebbe presentare una sola lente, escludendo ulteriormente questa funzionalità.

È dunque credibile che Apple sia disposta a sacrificare la capacità di video spaziale in alcuni, se non in tutti, i modelli dell'iPhone 17? Senza dubbio, molti esperti suggerirebbero che non sia un'opzione percorribile.

Superare le sfide tecniche spaziali

Esiste però un'altra possibilità. Recenti avanzamenti nella fotografia computazionale potrebbero aver aperto strade per la creazione di video spaziali senza le rigide limitazioni hardware esistenti. Ad esempio, il Gaussian splatting, sviluppato meno di due anni fa, consente di generare modelli 3D fotorealistici utilizzando dati da angoli di ripresa multipli, anche con configurazioni di lenti non tradizionali.

Un'azienda legata a Google, Niantic, sta già utilizzando il Gaussian splatting nella sua app Scaniverse per creare modelli 3D fotorealistici. Inoltre, la sua app WebXR "Into the Scaniverse" per il Meta Quest consente agli utenti di immergersi nei modelli catturati.

Potrebbe Apple aver sviluppato qualcosa di simile al Gaussian splatting per i video? Dopo tutto, potrebbero esserci paralleli con funzionalità di visionOS 2 che utilizzano l'apprendimento automatico avanzato per trasformare un'immagine 2D in una foto spaziale, che prende vita quando viene visualizzata sull'Apple Vision Pro.

Naturalmente, al momento è difficile prevedere cosa accadrà, e non ci sono certezze se Apple stia lavorando a una soluzione in grado di adattarsi a un redesign del modulo fotocamera in stile "runway". Quel che è certo è che ulteriori dettagli verranno rivelati quando Apple presenterà ufficialmente la serie iPhone 17 nel consueto evento di metà settembre.