I nuovi robot aspirapolvere di Xiaomi in Italia: X20 Max e X20 Pro rivoluzionano le pulizie domestiche

Xiaomi ha recentemente annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei suoi due nuovi modelli di robot aspirapolvere: il Robot Vacuum X20 Max e il Robot Vacuum X20 Pro. Questi dispositivi smart promettono di semplificare le pulizie domestiche, con tecnologie all'avanguardia e funzionalità personalizzabili che soddisfano anche le esigenze più esigenti. Scopriamo insieme le caratteristiche salienti di questi modelli e le offerte di lancio disponibili.

Le caratteristiche del Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

Il Robot Vacuum X20 Max è un simbolo di innovazione nel campo della pulizia automatizzata. La potenza di aspirazione di 8000Pa rappresenta uno dei suoi tratti distintivi, rendendolo altamente efficace nel rimuovere non solo polvere e sporco, ma anche peli di animali e particelle ostinate. Questo modello è dotato di una stazione base all-in-one che permette il lavaggio automatico dei mop pad. Grazie all'uso di acqua ad alta temperatura e a un sistema di asciugatura rapida ad aria calda, il robot può rimuovere residui sgradevoli, lasciando i panni freschi e pronti all'uso in un tempo record di sole tre ore.

Un’altra funzionalità innovativa è il braccio mop estendibile. Questa caratteristica consente al dispositivo di raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire, dove altre soluzioni potrebbero fallire. Con la tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli, il Robot Vacuum X20 Max si muove con agilità tra mobili e altri oggetti presenti nell'ambiente, assicurando una pulizia profonda e senza interruzioni. La batteria da 5200mAh garantisce un’autonomia di massimo 120 minuti, rendendo questo robot particolarmente adatto per ambienti di ampie dimensioni.

Caratteristiche salienti del Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Anche il Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro si presenta come una valida alternativa, con un prezzo leggermente più contenuto. Pur avendo una potenza di aspirazione inferiore, pari a 7000Pa, questo modello offre quattro livelli di regolazione, permettendo di adattarsi a diverse superfici, incluse quelle dei tappeti. Grazie a un sistema di rilevamento intelligente dei materiali, questo robot è in grado di ottimizzare la sua azione di pulizia a seconda della tipologia di pavimento.

La stazione base del X20 Pro si distingue per la sua rapidità nel svuotare il serbatoio della polvere, completando l'operazione in soli 13 secondi. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario per la manutenzione, ideale per chi conduce una vita frenetica. Inoltre, il robot è progettato per offrire un’autonomia che raggiunge i 160 minuti, perfetta per chi trascorre lunghe ore fuori casa e desidera rientrare in un ambiente impeccabile.

Offerte di lancio Early Bird su X20 Max e X20 Pro

Fino al 19 dicembre, Xiaomi lancia promozioni speciali per incentivare l’acquisto dei nuovi robot aspirapolvere. Sull’e-commerce ufficiale, chi acquista il modello X20 Max riceverà in omaggio un accessorio correlato e lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. Per chi decide di optare per il X20 Pro, è previsto un regalo di un riscaldatore Xiaomi Fan Heater.

Su Amazon, le offerte Early Bird promettono ulteriori risparmi. Il prezzo di lancio per il X20 Max è di 599,99€ invece di 649,99€, mentre il X20 Pro è disponibile a 479,99€ anziché 499,99€. Queste promozioni rappresentano un'opportunità unica per portare a casa tecnologie avanzate a prezzi competitivi, trasformando la propria esperienza di pulizia domestica.