I migliori prodotti Apple svelati al CES 2025: innovazione e diverse proposte

Al CES 2025, la fiera tecnologica più attesa, aziende di tutto il mondo hanno presentato le loro ultime innovazioni in fatto di tecnologia. Tra distrazioni come spazzini robotizzati e spazzolini futuristici, alcuni dispositivi legati ad Apple hanno catturato l'attenzione. Scopriamo insieme cinque dei migliori prodotti presentati, capaci di arricchire l'ecosistema di gadget Apple e portare la produttività a un nuovo livello.

La nuova linea di ricarica di Aukey

Aukey, noto per i suoi accessori di ricarica e batterie di alta qualità, ha svelato due prodotti chiave nel suo nuovo assortimento. La priorità principale per il marchio quest'anno è stata mantenere temperature ottimali, per questo motivo ha integrato ventilatori e tecnologie di raffreddamento nei propri caricabatterie. La nuova gamma, battezzata MagFusion, include diversi modelli.

MagFusion 3 in 1 Pro Magnetic Charger

Questo caricatore è progettato per ricaricare insieme i dispositivi Apple principali come iPhone, Apple Watch e AirPods. Alcune delle sue caratteristiche chiave includono:

Sistema di raffreddamento Omnia-Frez : dotato di chip di raffreddamento termoelettrico, ventola ad alta velocità e pad termico in silicone.

: dotato di chip di raffreddamento termoelettrico, ventola ad alta velocità e pad termico in silicone. Certificazione Qi2 : consente una ricarica wireless rapida fino a 15W.

: consente una ricarica wireless rapida fino a 15W. Supporto per Apple Watch Series 7 o più recenti : garantendo una ricarica veloce per smartwatch.

: garantendo una ricarica veloce per smartwatch. Angoli di visualizzazione regolabili fino a 30 gradi: per un’esperienza d'uso ottimale.

Questo prodotto è già acquistabile al prezzo di $129.99.

MagFusion Titan 6 in 1 Magnetic Charger

Il Titan ha la capacità di ricaricare due iPhone via Qi2, un Apple Watch, AirPods Pro e include due porte USB-C aggiuntive. È caratterizzato da:

Montaggi magnetici regolabili a 180 gradi .

. Porte USB-C capaci di ricarica a 18W.

Questo dispositivo sarà disponibile più avanti nel 2025.

Hub e custodia Satechi M4 per Mac Mini

Per chi ama il nuovo Mac Mini M4, Satechi ha pensato a un hub che risponde a due necessità fondamentali: il lettore di schede SD e almeno una porta USB-A. Questo accessorio è progettato per restituire queste funzionalità al dispositivo:

Porte USB-A 3.2 : con velocità di trasferimento fino a 10Gbps.

: con velocità di trasferimento fino a 10Gbps. Lettore di schede SD : garantisce velocità fino a 312MB/s.

: garantisce velocità fino a 312MB/s. Alloggiamento per SSD integrato : supporta fino a 4TB di memoria NVMe .

: supporta fino a 4TB di memoria . Accesso al pulsante di accensione posteriore: per un utilizzo più semplice.

Con un prezzo di $99, l'hub avrà un lancio limitato il 17 febbraio 2025, disponibile globalmente dal mese successivo.

Ohsnap Mcon Switchblade

La ricerca di un controller portatile per il gaming mobile ha trovato la sua risposta nel nuovo prodotto di OhSnap. Questo dispositivo si attacca alla parte posteriore dell'iPhone usando magneti MagSafe e si trasforma in un controller quando necessario. Le sue caratteristiche principali includono:

Maniglie pieghevoli : per una presa migliore.

: per una presa migliore. Joystick con effetto Hall e pulsanti reattivi.

e pulsanti reattivi. Connessione Bluetooth e batteria ricaricabile da 450mAh tramite USB-C.

Attualmente in crowdfunding su Kickstarter, il controller ha superato i $1.2 milioni in prenotazioni su un obiettivo di $25,000. Il prezzo attuale è di $119, con un prezzo al dettaglio di $149.

SSD Planck di ShiftCam

ShiftCam ha presentato il suo nuovo SSD Planck, un dispositivo che supporta trasferimenti veloci e si integra perfettamente con l'iPhone. Disponibile in versioni da 1TB e 2TB, le sue specifiche includono:

Velocità di trasferimento fino a 1050 MB/s .

. Registrazione ProRes a 4K/120 .

. Impermeabile e resistente agli urti.

ShiftCam prevede di avviare una campagna Kickstarter per la prenotazione di questo SSD al prezzo di $125 per la versione da 1TB e $199 per quella da 2TB.

Moft FindMy MagSafe wallet stand

Moft, celebre per i suoi accessori, ha svelato la nuova versione del suo supporto wallet con MagSafe che offre diverse migliorìe. Permette di ospitare fino a quattro carte e supportare l’iPhone in tre modalità diverse. Le novità comprendono:

Supporto integrato per FindMy .

. Batteria ricaricabile via MagSafe con durata di 4 mesi.

con durata di 4 mesi. Impermeabilità IP68.

Questo accessorio sarà disponibile nella prima metà del 2025, con un prezzo target di $49.99.

Menzione d’onore: Gli occhiali smart Even Realities G1

Questi occhiali hanno rubato la scena al CES. Dotati di un display heads-up discreto, sono in grado di proiettare informazioni utili senza ostacolare la vista. Tra le funzionalità spiccano:

Traduzione in tempo reale su 13 lingue.

su 13 lingue. Navigazione passo passo .

. Teleprompter integrato per presentazioni.

Questo prodotto è già disponibile online, con prezzi a partire da $599.

La fiera porta con sé novità emozionanti e dispositivi promettenti, capaci di considerare le esigenze degli utenti e l'evoluzione tecnologica. Non resta che seguire l'uscita di questi accessori in arrivo nel settore della tecnologia.