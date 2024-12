Huawei svela le novità tech: smartphone pieghevoli e auricolari all'evento Unfold the Classic a Dubai

In un evento attesissimo, Huawei ha presentato a Dubai una gamma di prodotti all’avanguardia, tra cui smartphone innovativi e dispositivi audio, tra cui il tanto atteso HUAWEI Mate X6. I nuovi modelli, dalla serie HUAWEI nova 13 fino agli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, promettono di rivoluzionare il mercato della tecnologia mobile e audio. Ecco un’analisi approfondita delle novità emerse durante l'evento.

Huawei Mate X6: il futuro degli smartphone pieghevoli

Al centro dell’evento Unfold the Classic spicca senza dubbio il HUAWEI Mate X6, un dispositivo pieghevole che si propone di elevare gli standard del settore con il suo design elegante e le sue prestazioni straordinarie. Con un peso contenuto di 239 grammi e uno spessore di appena 4,6 mm in modalità aperta , questo smartphone non solo è leggero ma anche incredibilmente sottile. La resistenza all’acqua è certificata IPX8, il che lo rende adatto a varie condizioni ambientali, e il design Space-Age Orbit, ispirato alle orbite planetarie, conferisce al dispositivo un tocco futuristico.

Il Mate X6 offre due display OLED LTPO di alta qualità. Il primo, interno, misura 7,93 pollici, con una risoluzione di 2.440 x 2.240 pixel e una luminosità che raggiunge i 1.800 nit. Il secondo display, esterno, è da 6,45 pollici e presenta una risoluzione FHD+, con una luminosità massima di 2.500 nit. Entrambi i display sono protetti dal vetro Kunlun Glass di seconda generazione, una soluzione migliorata che promette maggiore resistenza a graffi e urti.

Sul fronte della fotografia, il Mate X6 sorprende con l’adozione della tecnologia Ultra Aperture XMAGE. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP con apertura regolabile su 10 livelli, e a questa si affiancano un obiettivo ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP. Queste caratteristiche garantiscono scatti di altissima qualità e colori realistici. L'esperienza complessiva è completata dal sistema operativo EMUI 15, progettato per un'interazione intuitiva e senza soluzione di continuità.

Huawei nova 13: un design audace e prestazioni al top

Passando alla serie HUAWEI nova 13, il brand si concentra su creatività e stile. I modelli disponibili possono vantare colorazioni accattivanti come Loden Green, Black e White e un design distintivo caratterizzato da una trama a quadri dinamici. In particolare, il modello Pro è equipaggiato con uno schermo LTPO da 6,78 pollici, un refresh rate variabile e la funzionalità Always-On Display, oltre a essere resistente all'acqua con certificazione IP65.

Un forte focus sulla fotografia caratterizza questa serie. Il modello Pro è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, con apertura regolabile e stabilizzazione ottica , e supporta due teleobiettivi . Entrambi i modelli vantano una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore frontale da 60 MP, per catturare ritratti di gruppo senza problemi. Funzioni come AI Best Expression selezionano le migliori espressioni facciali, rendendo la fotografia ancora più semplice e accessibile. Con una batteria da 5.000 mAh e supporto per una ricarica rapida da 100W, il modello Pro può raggiungere il 50% in soli 9 minuti, offrendo così un uso prolungato senza interruzioni.

Per quanto riguarda i prezzi, si prevede un costo di partenza di 549 euro per il modello base e 699 euro per il Pro nel mercato europeo.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: audio di alta qualità per ogni esigenza

Un'altra presentazione chiave dell'evento è stata quella degli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, pensati per chi cerca un'esperienza audio di alta gamma. Dotati della tecnologia Dual-driver True Sound, questi auricolari assicurano una riproduzione sonora dettagliata e una trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps, compatibile con il protocollo Bluetooth L2HC 4.0. Tra le caratteristiche salienti, spicca la riduzione attiva del rumore, capace di attenuare fino a 100 dB di suoni esterni, rendendoli ideali per l'uso in ambienti rumorosi.

Disponibili in colorazioni Black, White e Green, gli auricolari offrono anche controlli intuitivi basati sui movimenti della testa e possono essere connessi a più dispositivi contemporaneamente. Il prezzo di queste FreeBuds Pro 4 è di 199 euro.

Huawei FreeClip Rose Gold: eleganza e funzionalità

Infine, Huawei ha presentato gli auricolari FreeClip anche in una nuova e sofisticata colorazione Rose Gold. Questo modello è caratterizzato da un design ergonomico C-Bridge, che unisce comfort e funzionalità, rendendoli perfetti per l'uso prolungato. Con caratteristiche come l'algoritmo dei bassi dinamici e un promemoria di caduta, i FreeClip garantiscono un'esperienza d’uso senza interruzioni e un comfort ottimale.

Con queste novità, Huawei riafferma il suo impegno nel fornire dispositivi di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta e tecnologicamente evoluta.