Huawei si riprende il mercato degli smartphone in Cina: analisi della situazione nel quarto trimestre 2024

Un recente report di Counterpoint svela che Huawei ha visto un'importante crescita nel quarto trimestre del 2024, registrando un incremento delle vendite del 15,5% nell'ultimo trimestre dell'anno. Questo nuovo slancio ha permesso all’azienda di consolidare la sua posizione al vertice del mercato degli smartphone in Cina, dove ha raggiunto una quota di mercato del 18,1%. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al 2023, quando la compagnia occupava la terza posizione con una quota pari al 15,2%.

La posizione di Apple e Xiaomi nell'arena competitiva

Nonostante sia stata leader nel quarto trimestre del 2023 con una quota del 20,2%, Apple ha subito un brusco calo delle vendite del 18,2%, che l'ha relegata al terzo posto nel 2024. Questo ridimensionamento ha permesso a Xiaomi di superare Apple, con una quota di mercato del 17,2%, grazie a un incremento delle vendite del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La competizione tra queste due aziende rimane accesa, ma al momento Xiaomi ha preso il sopravvento.

La scalata di vivo e le difficoltà di Honor

Nel quarto trimestre del 2024, vivo ha guadagnato una posizione, passando dal quinto al quarto posto nel mercato cinese. Con una crescita delle vendite dell'8%, la sua quota di mercato è aumentata dal 14,6% al 15,3% rispetto all'anno precedente. Al contrario, Honor ha affrontato un periodo difficile; nel quarto trimestre del 2024 ha registrato un calo delle vendite del 12,8%, riducendo la sua quota di mercato dal 15,1% del 2023 al 13,6%.

Oppo e la sua stagnazione di mercato

Situata nella settima posizione sia nel quarto trimestre 2023 che 2024, Oppo ha visto le sue vendite diminuire del 9,3% nel periodo finale del 2024. Questo ha comportato una riduzione della sua quota di mercato al 12,5%, rispetto al 13,3% del trimestre dello scorso anno. La compagnia sembra non riuscire a trovare una strada per risollevarsi, mantenendo una posizione defilata rispetto ai principali concorrenti.

Il contesto sfidante della produzione di chip in Cina

Un aspetto decisivo del ritorno di Huawei nel mercato è la capacità dell’azienda di procurarsi i propri processori applicativi Kirin 5G. Il chipset più recente, il Kirin 9020, è prodotto dalla più grande fonderia cinese utilizzando un nodo tecnologico a 7nm. Questo sviluppo ha consentito a Huawei di lanciare la sua serie di punta Mate 70. Tuttavia, le sanzioni degli Stati Uniti rappresentano un ostacolo significativo, poiché le fonderie che utilizzano tecnologia americana non possono fornire semiconduttori avanzati a Huawei.

Lo stato del mercato degli smartphone in Cina

Nel complesso, il mercato degli smartphone in Cina ha subito una flessione del 3,2% nelle vendite rispetto all'anno precedente durante il quarto trimestre del 2024. Questo è stato l'unico trimestre del 2024 a mostrare un calo. Tuttavia, analizzando l'anno nel suo complesso, le spedizioni di smartphone in Cina sono aumentate dell'1,5% rispetto al 2023. Nonostante le difficoltà, vivo si attesta come il principale produttore con una quota del 17,5%, seguita da Huawei e Xiaomi .