Huawei Freebuds Pro 4: la nuova frontiera dell'audio senza fili

Il 2024 segna un importante ritorno per Huawei nel settore degli auricolari di alta gamma con il lancio dei Freebuds Pro 4, avvenuto inizialmente in Cina e poi a livello internazionale. Questi dispositivi sono stati presentati in concomitanza con il Mate X6 e la serie nova 13, ma meritano un’attenzione particolare per le loro innovative caratteristiche tecniche e il design raffinato. Abbiamo deciso di metterli alla prova per scoprire cosa hanno da offrire.

Design e qualità costruttiva

I Freebuds Pro 4 si distinguono per un design elegante e contemporaneo, molto simile a quello dei modelli precedenti. Il nostro esemplare, di colore nero, è impreziosito da dettagli dorati che adornano il gambo e la custodia, oltre a un elemento grafico che mette in evidenza la tecnologia Histen. Sono disponibili anche varianti verdi e bianche, tutte con rifiniture dorate, che potrebbero riscuotere un buon successo nei mercati asiatici.

Il sensore touch si trova sulla parte interna del gambo e la sua facilità d’uso migliora drasticamente con la pratica; è sufficiente familiarizzare con i comandi di pizzicamento e scorrimento. La personalizzazione delle impostazioni è possibile attraverso l'app AI Life, da scaricare dall'Huawei AppGallery per avere accesso alle ultime versioni disponibili.

Interfaccia utente e funzionalità

In Cina, i Freebuds Pro 4 sono stati descritti come i primi auricolari wireless con il sistema HarmonyOS 5.0, ma questa funzionalità non è stata enfatizzata nella presentazione globale. Questo perché Huawei sta optando per una strategia di mercato più cauta riguardo al sistema operativo, visto che il suo impatto sugli auricolari wireless è limitato.

L'app consente di accedere a diverse opzioni di controllo del rumore, con modalità di consapevolezza che includono Voice Mode, che attiva un’ottimizzazione per la voce, e altre impostazioni come Off Mode e Noise Cancelling. Quest'ultima comprende quattro modalità distinte: Dinamico, Cosy, Generale e Ultra, ognuna studiata per particolari ambienti.

Le impostazioni di Noise Cancelling e Consapevolezza richiedono un po' di tempo per essere usate correttamente, dato che devono essere scelte attraverso l'applicazione. C'è anche un equalizzatore con preset disponibili ed è possibile creare una configurazione personalizzata. Sebbene i Freebuds Pro 4 possano dare la priorità alla qualità audio o alla connessione, la scelta della qualità audio comporta una riduzione della durata della batteria.

Comfort e usabilità

Un aspetto fondamentale degli auricolari di piccole dimensioni è il comfort durante l'uso prolungato. Durante il nostro test, i Freebuds Pro 4 si sono rivelati molto leggeri e non abbiamo riscontrato fastidi, anche in sessioni di allenamento prolungate o durante corse lunghe. Sebbene ci siano stati momenti in cui uno degli auricolari tendeva a scivolare leggermente, tale inconveniente si è rivelato sporadico e ha colpito più il nostro recensore a causa di una forma di corsa poco ortodossa.

La stabilità degli auricolari è stata generalmente buona, a patto di evitare movimenti bruschi. L’attenzione al design e alla vestibilità rende questi auricolari adatti a chi desidera utilizzarli durante diverse attività quotidiane.

Qualità audio senza compromessi

Il vero punto di forza dei Freebuds Pro 4 è senza dubbio la qualità audio. Huawei ha dotato questi auricolari di una configurazione a doppio driver, con un driver dinamico a quadrimagna da 11 mm, capace di garantire bassi estesi fino a 14 Hz e alti che raggiungono 48 kHz grazie al tweeter a diaframma planare.

La qualità sonora è immediatamente percepibile: bassi ricchi e dettagliate sfumature sonore caratterizzano l’esperienza d'ascolto. Abbiamo testato gli auricolari con vari dispositivi, inclusi uno smartphone Android, un computer desktop con dongle Bluetooth e un laptop con Bluetooth integrato. La connettività è risultata impeccabile, degna di auricolari di alta gamma.

Durante una dimostrazione al lancio, Huawei ha mostrato un video di un utente che utilizza gli auricolari in un concerto, evidenziando l’efficacia della cancellazione del rumore anche in ambienti affollati. Abbiamo voluto sperimentarlo in prima persona, partecipando a un grande evento musicale. Sebbene la qualità vocale fosse percepibile, l’intensità del rumore di fondo ha reso la conversazione complessa.

Tempistiche di ricarica

Confrontando i Freebuds Pro 4 con la versione precedente, abbiamo notato che, sebbene possano apparire più ingombranti, la capacità della batteria rimane la stessa. Ogni auricolare è dotato di una batteria da 55 mAh, mentre la custodia fornisce un extra di 510 mAh.

Abbiamo registrato i tempi di ricarica reali rispetto a quanto pubblicizzato da Huawei e i risultati, seppur variabili, sono stati nella maggior parte dei casi soddisfacenti. È interessante notare, comunque, che abbiamo raramente visto la batteria degli auricolari scaricarsi completamente, a causa della loro lunga autonomia.

Utilizzare un caricatore wireless si è rivelato particolarmente comodo, consentendo una ricarica senza problemi in tempi ragionevoli.

Durata della batteria

Nel corso di un mese di utilizzo intensivo, abbiamo registrato le performance della batteria, esplorando diversi scenari e modalità. I risultati, in termini di durata della batteria in relazione alla qualità audio, hanno messo in luce che:

Prioritizzando la qualità audio con ANC attivo, la durata è di circa 6 ore .

con attivo, la durata è di circa . Disattivando l’ ANC , la durata si riduce a 3 ore e 40 minuti .

, la durata si riduce a . Prioritizzando la connettività con ANC attivo, si raggiungono circa 6 ore e 20 minuti .

con attivo, si raggiungono circa . Disattivando l’ANC, la batteria riesce a reggere fino a 4 ore.

È stato interessante notare come questi risultati variano anche in base al dispositivo utilizzato per i test. Sebbene utilizzare uno smartphone Huawei possa portare a un consumo di batteria leggermente inferiore, è più logico confrontare le performance con dispositivi non Huawei data la diversa distribuzione sul mercato globale.

Al momento, Huawei ha fissato un prezzo di 199 euro per i Freebuds Pro 4, disponibili solo in alcuni paesi europei come Turchia e Russia. Ci si aspetta che l’accessibilità al prodotto si espanda, considerando l’interesse crescente delle molteplici categorie di utenti.

In sintesi, i Freebuds Pro 4 rappresentano un significativo avanzamento nella tecnologia degli auricolari wireless, combinando un audio di qualità eccezionale, una durata della batteria amplificata e una cancellazione del rumore competitiva.