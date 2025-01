Honkai: Star Rail lancia il nuovo capitolo con la versione 3.0 "Paean of Era Nova" il 15 gennaio 2024

Il 15 gennaio 2024 segnerà una data importante per gli appassionati di giochi mobile, con il rilascio della versione 3.0 "Paean of Era Nova" di Honkai: Star Rail, un titolo di successo realizzato da HoYoverse. Questo aggiornamento promette di arricchire l’esperienza di gioco con un nuovo mondo, Amphoreus, e di approfondire la narrativa attraverso otto nuove versioni, dal numero 3.0 fino al 3.7. Con queste nuove aggiunte, i giocatori possono aspettarsi non solo una trama affascinante, ma anche mappe mai esplorate prima e diverse novità nel gameplay.

Un nuovo mondo da esplorare: Amphoreus

Tra le novità più attese di questa versione c'è il mondo di Amphoreus, descritto come un luogo avvolto nel mistero e nel caos. Gli abitanti di Amphoreus, a differenza di altri mondi, non conoscono il concetto di "Eoni" e venerano una serie di divinità chiamate "Titani". La narrativa storica di questo nuovo mondo è carica di eventi drammatici, tra cui la creazione avvenuta per mano di dodici Titani.

Questa mitologia racconta di conflitti devastanti; infatti, tre Titani—nominati "Discordia", "Morte" e "Inganno"—hanno dato inizio a una guerra civile che ha segnato il destino di Amphoreus. Un’entità oscura, denominata "marea nera", ha poi afflitto il mondo, generando devastazione e creando caos tra gli Dei, compresi i dodici Titani. Nel corso del tempo, la marea nera ha gradualmente ridotto Amphoreus a un'eterna notte, mentre gli Dei continuano a combattere una guerra senza fine.

Nel cuore di questa lotta sorge un ultimo baluardo di speranza: la Città Santa di Okhema, rimasta protetta dalla luce di Kephale, il Titano Portatore del Mondo. L’arrivo dell’Astral Express, un misterioso treno calato nel contesto di questo tumultuoso mondo, rappresenta un elemento chiave per il cambiamento delle sorti di Amphoreus.

Nuove area all'insegna dell'avventura

Nel gameplay rivisitato, i giocatori potranno scoprire diverse aree in Amphoreus, ognuna con una propria storia e caratteristiche distintive. Una di queste è l'Abisso del Destino, dove in passato i Titani Tempo, Passaggio e Legge amministravano i segreti del tempo e dello spazio. Questa zona è un vero e proprio tributo alla complessità delle forze che governano Amphoreus.

Un'altra tappa fondamentale è Okhema, la Città Santa costruita su un monte, che rappresenta l'ultimo rifugio dell’umanità. Qui, la luce eterna dell’alba, donata dal Titano Portatore del Mondo, funge da simbolo di speranza in un mondo altrimenti avvolto dall’oscurità.

Castrum Kremnos è un’altra area intrigante, nota per essere la dimora del Titano della Discordia, nonché per ospitare il settimo Nucleo di Fiamma. Questo luogo non solo offre un vibe unico, ma intriga anche i giocatori con le sue potenzialità non ancora esplorate. Infine, il Vortice della Genesi funge da santuario ai dodici Titani e rappresenta un punto nevralgico per le leggende di Amphoreus.

Personaggi nuovi e interessanti

La versione 3.0 non si limita all'esplorazione di nuovi mondi e aree, ma introduce anche due personaggi di grande valore, entrambi classificati a cinque stelle. The Herta, membro dell'83° della Società del Genio, è un Emanatore di Erudizione di tipo Ghiaccio, capace di infliggere danni ad area e quindi decisivo nei combattimenti di squadra.

Insieme a The Herta, i giocatori incontrano Aglaea, originaria di Amphoreus e custode delle autorità divine del "Romanzo". Aglaea è designata come prima Eredi Chrysos a intraprendere un Viaggio della Caccia alla Fiamma, e si presenta come una figura importante con poteri che verranno svelati durante il gioco.

Un elemento da non trascurare è il ritorno di personaggi iconici come Lingsha, Feixiao, Jade, Boothill, Robin e Silver Wolf, attraverso eventi speciali di Warp. Questa funzione permette ai giocatori di sbloccare personaggi limitati, aumentando le opportunità di personalizzazione e strategia nel gioco.

Eventi e ricompense speciali in arrivo

L’approccio multimediale di questo aggiornamento non si ferma ai personaggi e alle aree, coinvolgendo anche eventi online per entusiasmare i fan e attrarre nuovi giocatori. Tra questi spicca l’evento web "Heroes, Assemble! Let the Paean of Era Nova Resound". I partecipanti avranno l’opportunità di unirsi a un ensemble di eroi e cogliere l’occasione di vincere ricompense tangibili come merchandise fisico e Pass di Rifornimento Express.

Registrarsi per l’evento garantisce anche l’accesso alle informazioni più recenti riguardo alla versione 3.0, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Honkai: Star Rail, infatti, è disponibile su diverse piattaforme, inclusi PC, iOS, Android, Epic Games Store e PS5, e ha già raggiunto un traguardo impressionante di oltre 150 milioni di download.

Con questi aggiornamenti, la community attende con trepidazione la possibilità di immergersi nel nuovo capitolo di Honkai: Star Rail.