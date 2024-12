Guida completa al backup di iPhone e iPad: metodi, procedure e dettagli utili

Eseguire un backup di iPhone e iPad rappresenta un'azione cruciale per garantire la sicurezza dei propri dati. In caso di smarrimento, furto o guasti, avere a disposizione una copia di sicurezza consente di ripristinare il dispositivo allo stato precedente. Questa operazione diventa essenziale, soprattutto quando si acquista un nuovo dispositivo e si desidera trasferire i dati da quello vecchio. Scopriamo insieme i metodi disponibili e le procedure da seguire.

Importanza del backup: perché non trascurarlo

La perdita di dati su iPhone e iPad può essere frustrante e talvolta irrimediabile. Le informazioni contenute nei dispositivi, come foto, contatti e documenti, rappresentano una parte importante della vita quotidiana di molte persone. Ecco perché eseguire un backup regolarmente non è solo consigliato, ma necessario. Apple offre strumenti semplici e gratuiti che rendono la procedura accessibile a chiunque, rendendo difficile trovare motivi validi per evitarlo.

È opportuno tenere presente che, in caso di backup, un tipico problema che può verificarsi è il costo dello spazio su iCloud. I 5 GB gratuiti di archiviazione spesso non sono sufficienti, e potrebbe risultare necessario acquistare un piano superiore. Prima di procedere, è utile valutare lo spazio disponibile sul proprio hard disk, specialmente se si utilizzano backup precedentemente salvati. Ciò può influenzare le prestazioni del dispositivo e il funzionamento generale del computer.

Backup su iCloud: come fare

Effettuare un backup tramite iCloud è un metodo pratico e comodo, da realizzare in pochi passaggi. Per avviare la procedura, è necessaria una connessione Wi-Fi. Ecco i passaggi da seguire:

Assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi. Accedere a Impostazioni, premere su [nome utente] e cliccare su iCloud. Per chi utilizza iOS 10.2 o versioni precedenti, accedere a Impostazioni e scorrere fino a iCloud. Selezionare “Backup iCloud”, attivare l'opzione e fare clic su “Esegui backup adesso”. Mantenere la connessione Wi-Fi attiva fino al completamento della procedura.

Dopo aver eseguito il backup, si può verificare il suo stato in Impostazioni sotto l’opzione Spazio di archiviazione di iCloud. È importante notare che, a seconda della dimensione dei dati da salvare, il processo può richiedere da diverse ore a giorni.

Un ulteriore aspetto da considerare è che, sebbene i 5 GB gratuiti possano sembrare sufficienti, molte persone troveranno necessario passare a un piano a pagamento per ottimizzare lo spazio e garantire un backup completo.

Backup tramite iTunes: procedure dettagliate

Per chi preferisce gestire i backup da un computer, l'opzione di utilizzare iTunes è valida sia su Mac che su PC. Prima di iniziare, è importante collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo Lightning.

Aprire iTunes. Collegare il dispositivo al computer. Se richiesta, inserire il codice di accesso del dispositivo. Nell'interfaccia di iTunes, selezionare il dispositivo collegato. Per salvare dati aggiuntivi come quelli relativi a Salute e Attività, è possibile selezionare l’opzione di codifica del backup, impostando anche una password. Cliccare su “Effettua backup adesso” per avviare il processo.

Per controllare che il backup sia stato completato correttamente, accedere a Preferenze di iTunes e selezionare la scheda Dispositivi. Qui verrà mostrata la data e l'ora dell'ultimo backup effettuato. Questo metodo, purtroppo, non include sempre tutte le applicazioni e il ripristino può richiedere ulteriore tempo per il download delle app mancanti.

Ripristino dei dati: come procedere

Nel caso in cui si renda necessario ripristinare i dati di un dispositivo, ci sono procedure specifiche da seguire, sia per il ripristino tramite iTunes che tramite iCloud.

Ripristino da iTunes

Per recuperare i dati da un backup tramite iTunes:

Collegare il dispositivo al computer. Selezionare l’opzione “Ripristina backup” e scegliere il backup corretto. Se il backup è codificato, sarà richiesta la password impostata. Completato il ripristino, seguire i passaggi di configurazione del dispositivo.

Ripristino da iCloud

Per ripristinare un dispositivo utilizzando iCloud:

Accedere a iCloud con le credenziali del proprio ID Apple. Quando richiesto, selezionare il backup corretto, facendo attenzione a controllare la data e le dimensioni. In caso di necessità di aggiornare il sistema operativo, seguire le istruzioni a schermo.

Backup con macOS Catalina e versioni superiori

Con l'introduzione di macOS Catalina, iTunes non è più presente e il backup si fa attraverso il Finder. Collegando l'iPhone al Mac, il dispositivo apparirà nella barra laterale del Finder. Da lì, si selezionano le funzioni di backup, seguendo modalità simili a quelle di iTunes, ma integrate nel sistema operativo.

Per stampare backup su un disco rigido esterno, è sufficiente seguire le istruzioni per configurare il backup su un’unità esterna, rendendo l'operazione ancora più flessibile, specialmente quando i dispositivi iOS hanno un'archiviazione sempre maggiore.

Integrare regolarmente il backup dei propri dispositivi è una buona abitudine da seguire, per prevenire possibili perdite di dati nei momenti più inaspettati.