Kantar svela i marchi più preziosi del 2025: Apple riconferma la sua leadership

Nel 2025, Kantar ha diffuso il suo report BrandZ dedicato ai marchi più preziosi al mondo, sintesi di dati finanziari e percezioni dei consumatori. Un panorama impressionante si presenta con il valore totale dei primi 100 marchi che ha raggiunto un impressionante traguardo di 10,7 trilioni di dollari, segnando un incremento del 29% rispetto all’anno scorso. Apple emerge ancora una volta come leader indiscussa, nonostante le sfide del mercato globale.

L’analisi del report di Kantar

Dopo un intervallo di sette anni durante il quale aveva perso la posizione di testa, Apple ha riconquistato il primato per il quarto anno consecutivo. Nel 2025, il valore del marchio di Apple si attesta a 1,3 trilioni di dollari, registrando un aumento del 28% rispetto ai dati raccolti nel 2024. Kantar sottolinea come Apple rappresenti più del 12% del valore totale dell’elenco dei 100 marchi più preziosi a livello globale.

Questo risultato riflette il forte legame di Apple con il suo pubblico, incarnato dall’approccio definito “Meaningful, Different, and Salient“, che rappresenta tre caratteristiche chiave secondo la metodologia di Kantar per identificare un marchio con elevato valore. La relazione profonda che Apple ha costruito con i suoi consumatori ha contribuito a mantenere un’accelerazione della propria crescita, nonostante l’incertezza economica a livello globale e la concorrenza serrata di altre aziende.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale nel branding

Un elemento fondamentale emerso nel report è l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale . NVIDIA ha visto un incremento clamoroso, posizionandosi al quinto posto con un aumento del valore del marchio del 152% rispetto all’anno precedente, il più significativo tra tutte le aziende presenti nella lista.

Inoltre, il programma ChatGPT di OpenAI ha esordito nella classifica, collocandosi al 60° posto con un valore di 43,5 miliardi di dollari. Questi dati evidenziano il ruolo trasformativo dell’AI nel panorama dei marchi, specialmente nel marketing, nello sviluppo di prodotti e nelle strategie creative. Kantar dedica una parte considerevole del suo report a illustrare come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo in cui le aziende operano, dal perfezionamento delle campagne pubblicitarie alla formulazione dei snack.

Esempi di utilizzo dell’AI nel marketing

L’analisi di Kantar menziona in particolare Coca-Cola, Reckitt e PepsiCo per il loro utilizzo delle tecnologie AI. Queste aziende hanno sfruttato l’AI per snellire processi e ottimizzare risultati, dalla localizzazione delle campagne alla formulazione dei prodotti. Questa capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato e di innovare, combinando tecnologia e creatività, trova riscontro nei successi ottenuti da queste grandi marche.

Il report BrandZ di Kantar non è solo una semplice classifica, ma un documento che offre uno spaccato delle tendenze attuali nel mondo del branding e delle strategie di mercato, dimostrando come le aziende evolvono per soddisfare le aspettative dei consumatori e rimanere competitive in un contesto in continua evoluzione. Gli sforzi delle aziende nell’integrare l’AI nelle loro operazioni potrebbero rappresentare una chiave fondamentale per il loro successo futuro, creando una connessione autentica e duratura con i propri clienti.