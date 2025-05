La musica come esperienza sensoriale: Kiddo K e la nuova funzione di accessibilità di Apple

Un messaggio potente arriva direttamente dalle esperienze di Kenneth “Kiddo K” Alexander, un rapper originario della Louisiana che, a causa di gravi infezioni all’orecchio subite dopo l’uragano Katrina, ha perso parte della propria capacità uditiva. Nel video promozionale di Music Haptics, Alexander racconta la sua battaglia contro la sordità, sottolineando l’importanza di non lasciarsi limitare dalle difficoltà nel godere della musica. Il brano “Platoon“, estratto dal suo recente EP “WarZone“, fa da colonna sonora alle sue parole ispiratrici. “Se sei sordo o hai difficoltà a sentire, non lasciare che questo ti fermi dal goderti la musica. Non si tratta solo di ascoltare. Si tratta di sentirla,” afferma con trasporto, concentrando l’attenzione sull’aspetto emozionale della musica.

Music Haptics: la tecnologia al servizio della musica

La funzione Music Haptics, introdotta da Apple con iOS 18, rappresenta un’innovazione significativa nel campo dell’accessibilità musicale. Questa tecnologia permette a chi ha problemi uditivi di godere della musica non solo attraverso l’ascolto, ma tramite le vibrazioni che il suono genera. In questo modo, anche le persone sorde o con difficoltà uditive possono godere appieno delle emozioni che la musica riesce a suscitare. Le vibrazioni, infatti, si diffondono attraverso il dispositivo, consentendo a chiunque di percepire e “sentire” i brani. È un invito a sperimentare la musica in modo diverso, abbattendo le barriere tradizionali e proponendo una nuova forma di coinvolgimento.

Un’innovativa soluzione di accessibilità per chi ha problemi di vista

Un altro video rilasciato da Apple preannuncia l’arrivo di una nuova funzione di accessibilità disponibile su iOS 19 e macOS 16: il Magnifier per Mac. La protagonista di questo video è Sophie, una giovane con problemi di vista che sta seguendo una lezione. Utilizzando il suo MacBook e collegando l’iPhone grazie alla funzione Continuity Camera, Sophie trasforma il proprio smartphone in una webcam per prendere appunti durante la lezione. Grazie all’intelligenza artificiale, il computer riesce a catturare le informazioni scritte sulla lavagna, permettendo a Sophie di seguire il corso in modo più efficiente.

Sophie personalizza le impostazioni del suo dispositivo, regolando luminosità, contrasto e applicando filtri colorati per rendere il materiale didattico più leggibile. Quando l’insegnante termina di parlare, invita la classe a condividere opinioni sull’argomento. Sophie alza la mano, dimostrando così che, nonostante le sue sfide, è in grado di partecipare attivamente alla lezione. La conclusione del video evidenzia l’importanza di “portare a fuoco ciò che è importante,” un messaggio chiaro sull’utilità del Magnifier per Mac.

L’importanza della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità

Pochi giorni fa, Apple ha presentato nuove funzioni di accessibilità per iPhone, iPad e Mac, evidenziando l’importanza di queste tecnologie, specialmente in un giorno come quello della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità. Mentre alcuni utenti possono non aver mai esplorato queste opportunità, per molte persone queste funzioni rappresentano una vera e propria ancora di salvezza, che può migliorare significativamente la loro qualità della vita.

Musica e tecnologia si uniscono per abbattere le barriere fisiche e creare un ambiente più inclusivo, dove ogni persona può sentirsi parte di un’esperienza condivisa. Le innovazioni come Music Haptics e Magnifier sono progressi importanti per favorire una società più equa e consapevole delle diverse necessità.