Google porta Gemini, la sua intelligenza artificiale, in Workspace: ecco tutto ciò che devi sapere

Google ha ufficialmente annunciato il lancio di Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale generativa, per gli abbonati alle edizioni Business e Enterprise di Workspace. Questa innovazione promette di rivoluzionare il modo in cui i professionisti utilizzano gli strumenti di lavoro quotidiani e offre un miglioramento significativo delle funzionalità. A partire dal 15 gennaio, gli utenti delle edizioni Business hanno già iniziato a ricevere gli aggiornamenti. I clienti della versione Enterprise, invece, dovranno attendere fino al 29 gennaio. Nell'articolo seguente esploreremo nel dettaglio gli strumenti introdotti e come questi possano facilitare le attività quotidiane.

Funzionalità di Gemini per Workspace Business ed Enterprise

L'arrivo di Gemini segna un passo importante per Google. L'intelligenza artificiale, integrata all'interno delle applicazioni più utilizzate tra cui Gmail, Google Docs, Google Sheets e Google Slides, porta con sé diverse nuove funzionalità progettate per ottimizzare il lavoro. Le novità principali includono strumenti come "help me write" in Gmail, che assisterà gli utenti nella scrittura e nel miglioramento delle e-mail, consentendo di modificare il tono dei messaggi. Non solo, anche in Google Docs gli utenti potranno usufruire di riassunti generati automaticamente per documenti e e-mail, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

In aggiunta, Google ha comunicato che gli utenti delle edizioni Business e Enterprise riceveranno accesso a Gemini Advanced e a NotebookLM Plus. Questi strumenti avanzati consentiranno una gestione più fluida delle informazioni, migliorando l'interazione degli utenti con le piattaforme digitali.

Prezzi semplificati per una maggiore accessibilità

Uno degli aspetti più significativi del rilascio di Gemini è la nuova struttura dei prezzi. Google ha rivelato che gli abbonati alla versione Business Standard, che attualmente pagano $32 al mese per utente, potranno beneficiare di un piano semplificato che ridurrà il costo a soli $14 al mese per utente con il cosiddetto add-on Gemini Business. Questa modifica è stata ben accolta dagli utenti, poiché offre un'opzione più alla portata di piccole e medie imprese. Gli aggiornamenti ai prezzi entreranno in vigore il 17 marzo o alla prossima data di rinnovo per gli abbonamenti annuali.

Sicurezza e controllo dei dati

Google ha sottolineato l'importanza della sicurezza nel contesto del rilascio di Gemini. La compagnia ha rassicurato gli utenti affermando che non utilizzerà i dati, le richieste o le risposte generate per addestrare i modelli Gemini senza un consenso esplicito. Inoltre, Google ha chiarito che non venderà i dati degli utenti per scopi pubblicitari, garantendo così una protezione adeguata delle informazioni sensibili. Gli utenti rimangono in totale controllo, utilizzando solo i dati che decidono di rendere disponibili alla piattaforma.

Nuove funzionalità creative e collaborative

Le funzionalità di Gemini non si limitano a migliorare la comunicazione. Per esempio, Google ha precedentemente evidenziato strumenti che consentono di generare automaticamente immagini, audio e video per presentazioni in Google Slides. Inoltre, in Google Sheets, sarà possibile avvalersi di analisi automatizzate e generazione di formule, rendendo il lavoro più efficiente e intuitivo. Questi strumenti creativi promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza utente, consentendo di realizzare progetti complessi con maggiore agilità.

Accesso a NotebookLM e introduzione delle Audio Overviews

Un'altra innovazione significativa è l'accesso a NotebookLM, che include una funzione chiamata "Audio Overviews". Questa opzione consente agli utenti di ascoltare riassunti di documenti lunghi, con l'assistenza di due voci AI che funzionano come co-conduttori di un podcast. Questo strumento potrà risultare particolarmente utile per chi ha bisogno di condensare grandi volumi di informazione in formati più leggeri e facilmente fruibili. Ottobre ha visto anche l'introduzione dell'opzione per "guidare" l'intelligenza artificiale in NotebookLM, permettendo così agli utenti di definire il flusso della conversazione e i focus tematici.

Il 29 gennaio segnerà un altro momento importante, con l'arrivo di Gemini anche per gli utenti delle edizioni Enterprise. Con la continua evoluzione di Gmail, Google Docs e altri strumenti, Gemini rappresenta una grande opportunità per chi desidera migliorare la propria efficienza lavorativa e sfruttare al meglio il potenziale offerto dall'intelligenza artificiale.