Google lancia novità in Google Drive, Google Gruppi e annuncia conformità per Gemini

Il giorno d’oggi, l’innovazione nel mondo digitale è cruciale per mantenere il passo con le esigenze degli utenti. Recentemente, il team di Google Workspace ha pubblicato dettagli su due nuove funzionalità nel loro ecosistema, migliorando l’esperienza d’uso di Google Drive e Google Gruppi. Contemporaneamente, è stata comunicata la nuova conformità per l’app Gemini, confermando così il costante impegno di Google verso la sicurezza e l’affidabilità delle proprie applicazioni.

Le novità di Google Drive: riproduzione video istantanea

Una delle principali novità annunciata riguarda Google Drive e, in particolare, la riproduzione video. Con l’introduzione del nuovo lettore video, gli utenti potranno immediatamente visualizzare i video appena caricati. Questo aggiornamento elimina i tempi di attesa tradizionalmente associati al caricamento di file video, promettendo una fruizione più immediata e fluida dei contenuti. La disponibilità della funzionalità è già iniziata e si prevede che il rollout si completi all'inizio del prossimo anno, coinvolgendo tutti i clienti di Google Workspace, gli abbonati di Workspace Individual e gli utenti con account Google personali.

Questo miglioramento non è solo un incremento della velocità, ma rappresenta anche un passo significativo verso un’interfaccia più user-friendly e interattiva. La fruizione immediata dei video potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi utilizza Google Drive come piattaforma per la condivisione di contenuti, come presentazioni o materiali didattici.

Aggiornamenti su Google Gruppi: nuove scorciatoie da tastiera

Passando a Google Gruppi, il servizio dedicato alla creazione e gestione di gruppi di discussione, sono state introdotte nuove scorciatoie da tastiera. Così, gli utenti troveranno un miglioramento nell’accessibilità e nella navigazione all’interno della piattaforma. Le vecchie scorciatoie continueranno a essere disponibili fino all’inizio del 2024, quando verranno definitivamente sostituite dalle nuove. Anche per questo aggiornamento, il rilascio è già in corso e dovrebbe concludersi a metà gennaio.

Questa modifica è parte di uno sforzo continuo per ottimizzare gli strumenti di collaborazione e comunicazione, rendendo più semplice per gli utenti interagire e gestire i loro gruppi. Con le nuove scorciatoie da tastiera, il lavoro sarà più fluido e veloce, riducendo il tempo necessario per eseguire determinate operazioni e permettendo una gestione più efficiente delle comunicazioni tra i membri di un gruppo.

Gemini ottiene la conformità SOC 1

Un'altra importante novità che merita attenzione riguarda Gemini. L'app web del chatbot AI di Google ha ottenuto la conformità ai System and Organization Controls , precisamente la SOC 1, che si aggiunge alle già esistenti SOC 2 e SOC 3. Questa conformità è fondamentale poiché stabilisce standard internazionali per valutare l’efficacia dei controlli legati alla sicurezza, all’integrità del trattamento dei dati e alla riservatezza.

La conformità SOC 1, in particolare, è orientata alla protezione dei dati finanziari di un’organizzazione. Questo traguardo assicura agli utenti di Google Gemini che i dati sensibili sono gestiti in modo sicuro e conforme alle normative vigenti, fornendo così una garanzia delle pratiche di sicurezza di Google. È interessante notare che questa conformità è disponibile per i clienti Google Workspace con componenti aggiuntivi come Gemini Business, Enterprise, Education o Education Premium, estendendo così l’affidabilità del servizio a un ampio numero di utenti.

Questi sviluppi mettono in evidenza l'impegno di Google nel migliorare continuamente la propria offerta, sia in termini di funzionalità pratiche che di sicurezza dei dati. Con l'introduzione di queste novità, Google dimostra di prestare attenzione alle esigenze dei suoi utilizzatori, mirando a rendere le proprie applicazioni più sicure e funzionali.