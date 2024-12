Google Home: nuove opzioni di accesso approvate per la gestione della casa intelligente

Un'importante novità nel mondo della domotica è stata annunciata il mese scorso, riguardante Google Home. La compagnia ha reso nota l'introduzione anticipata della funzionalità "Accesso membri". Questa innovazione consente di condividere l'accesso alla gestione della casa intelligente con altre persone fidate, permettendo la definizione di vari livelli di controllo. Gli utenti partecipanti all'anteprima pubblica possono ora scegliere tra due opzioni di accesso: Amministratore e Membro. Entrambi i livelli di accesso comportano diversi gradi di autorizzazione, permettendo una gestione più personalizzata e sicura della propria tecnologia domestica.

I permessi e le autorizzazioni tra Amministratore e Membro

L'aspetto fondamentale di questa nuova funzionalità è la possibilità di adattare i permessi in base alle esigenze specifiche di ciascun utente. Quando si decide di aggiungere un nuovo profilo a Google Home, il proprietario può assegnare uno dei due livelli di accesso a seconda delle autorizzazioni desiderate. Per le persone che vivono nella stessa abitazione e di cui ci si fida, si può configurare il profilo come Amministratore. Al contrario, il livello Membro viene creato per coloro che necessitano di accesso limitato.

Il profilo Amministratore gode di una serie di ampie potenzialità, tra cui:

Gestione completa delle persone : consente di aggiungere, modificare o rimuovere profili associati all’abitazione.

: consente di aggiungere, modificare o rimuovere profili associati all’abitazione. Controllo sui dispositivi : possibilità di aggiungere o rimuovere dispositivi dalla rete domestica e collegarli a vari servizi partner.

: possibilità di aggiungere o rimuovere dispositivi dalla rete domestica e collegarli a vari servizi partner. Gestione delle impostazioni generali : include la personalizzazione delle automazioni domestiche e la configurazione di funzionalità come Nest Wifi e Nest Aware .

: include la personalizzazione delle automazioni domestiche e la configurazione di funzionalità come e . Controllo della cronologia: è possibile monitorare le attività passate attraverso videocamere e serrature, compresa la cancellazione della cronologia.

Da parte sua, il profilo Membro ha un accesso limitato. Le sue capacità includono:

Utilizzo dei dispositivi tramite l'app Nest : permette di accedere solo ai controlli basilari, come la visualizzazione in diretta delle videocamere.

: permette di accedere solo ai controlli basilari, come la visualizzazione in diretta delle videocamere. Gestione della cronologia limitata : il Membro può visualizzare e gestire la cronologia, ma solo con autorizzazione specifica.

: il può visualizzare e gestire la cronologia, ma solo con autorizzazione specifica. Controllo dei dispositivi: l'accesso è autorizzato solo attraverso le impostazioni definite dall'Amministratore, e le modifiche sono anch'esse limitate.

Come accedere e configurare il nuovo livello Membro

La funzionalità Membro è disponibile esclusivamente per gli utenti in fase di anteprima pubblica di Google Home. Gli iscritti a questo programma possono invitare altri a unirsi, permettendo loro di configurare il profilo. Per farlo, è necessario accedere alla scheda Impostazioni, quindi alla sezione Famiglia e accesso. Qui, si troverà l'opzione per aggiungere un Membro della casa. Una volta nel modulo di invito, sarà sufficiente inserire il nome e l'indirizzo e-mail del destinatario per concludere la procedura.

È fondamentale che i destinatari non appartengano già alla versione beta del servizio. Devono, invece, assicurarsi di avere installato l’ultima versione dell'app Google Home. Questa modalità d'invito così semplificata mira a garantire un'implementazione fluida e veloce delle nuove funzionalità all'interno delle case intelligenti, rendendo Google Home ancora più accessibile e user-friendly.

Con queste nuove opzioni, Google spera di incentivare un utilizzo più esteso della tecnologia domestica, facilitando il coinvolgimento di amici e familiari nella gestione delle smart home, mantenendo però sempre il controllo dove necessario.