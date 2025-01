Google annuncia aggiornamenti per la funzione "Circle to Search" con il lancio dei nuovi Galaxy S25

Google ha rilasciato novità interessanti per la sua funzionalità "Circle to Search", che sarà disponibile su tutti i dispositivi Android supportati. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l'esperienza degli utenti, rendendo le ricerche più accessibili e intuitive, soprattutto in combinazione con i recenti smartphone Galaxy S25.

Miglioramenti nel circle to search

"Circle to Search" è una funzione introdotta da Google l'anno scorso con l'arrivo della serie Galaxy S24. Essa permette agli utenti di evidenziare testi o immagini sulle loro schermate per avviare rapidamente ricerche su Google. Tramite una lunga pressione sul pulsante di navigazione o sul pulsante Home, gli utenti possono circondare, scarabocchiare o toccare il contenuto per effettuare una ricerca.

Con i recenti aggiornamenti, Google ha ampliato questa funzione con l'introduzione delle "AI Overviews", ovvero riepiloghi generati artificialmente che forniscono un contesto aggiuntivo ai risultati di ricerca. Invece di mostrare solo un elenco di risultati, ora Circle to Search presenterà anche un sommario contenente informazioni pertinenti, migliorando così l'esperienza di ricerca.

Questi riepiloghi mirano a offrire un contesto migliore per ricerche visive, identificando luoghi, immagini di tendenza o oggetti unici, il tutto con link per ulteriori approfondimenti. Anche se le "AI Overviews" hanno avuto un successo variabile nelle ricerche tradizionali di Google, la loro integrazione nel Circle to Search potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi cerca di risparmiare tempo durante la navigazione o la ricerca di informazioni.

Azioni rapide per comunicazioni e navigazione

Un altro aggiornamento significativo riguarda l'aggiunta di azioni con un solo tocco per numeri telefonici, indirizzi email e URL all'interno di Circle to Search. Questo elemento sottolinea l’intenzione di Google di rendere ancora più efficienti le interazioni nei suoi strumenti. Gli utenti ora potranno comporre un numero di telefono, inviare un'email o visitare un sito web semplicemente toccando sul rispettivo link, senza dover passare per ulteriori passaggi.

Tali migliorie nella funzionalità contribuiscono a potenziare l'efficacia di Circle to Search e ad aumentare la comodità per gli utenti, che potranno disporre di strumenti più agili per gestire comunicazioni e informazioni online. È importante notare che queste innovazioni non saranno limitate solo ai dispositivi Galaxy S25 o ai Pixel, ma si estenderanno a tutti i telefoni Android compatibili e saranno inizialmente disponibili in inglese.

Presentazione della serie Galaxy S25

Con il lancio della serie Galaxy S25, Samsung ha stabilito un'importante collaborazione con Google, rendendo il sistema di assistenza smart "Gemini" il supporto predefinito per questi nuovi dispositivi. I modelli presentati includono il Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, ognuno dei quali offre specifiche avanzate che promettono di contribuire a prestazioni elevate e una user experience ricca di funzionalità.

Il Samsung Galaxy S25 presenta un display FHD+ da 6.2 pollici, supportato dal processore Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, insieme a un potente sistema fotografico con una camera principale da 50 MP. Questi aspetti rappresentano un significativo passo in avanti nella gamma S del noto marchio tecnologico.

Per gli utenti che optano per il Galaxy S25 Plus, le caratteristiche si espandono ulteriormente, introducendo un display QHD+ da 6.7 pollici e una fotocamera con 50 MP, mentre il modello S25 Ultra eleva ulteriormente l'asticella con una fotocamera da 200 MP e uno zoom spaziale fino a 100x. Con una durata di supporto software di sette anni e alcune delle tecnologie più recenti, questi dispositivi rappresentano una proposta imperdibile nel panorama degli smartphone nel 2025.

La crescente interazione tra Google e Samsung riflette un trend significativo nel settore tecnologico, dove la collaborazione tra colossi permette l'emergere di strumenti sempre più avanzati e accessibili per gli utenti.