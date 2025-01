Gmail per iOS si aggiorna: arriva il design Material 3

Gmail per iPhone e iPad ha ottenuto un atteso aggiornamento che introduce il design Material 3, portando con sé un look rinnovato e alcune innovazioni visive. Il nuovo aspetto riflette un’evoluzione del design di Google, che si distingue per una maggiore coerenza e facilità d'uso, ben più evidente in confronto alle sue controparti su Android. Questo aggiornamento è disponibile per il download nell'App Store e attira l'attenzione per le sue scelte stilistiche e grafiche.

Nuovo aspetto della homepage

Con l'aggiornamento, Gmail ha modificato in modo significativo la homepage. La barra di ricerca, un elemento chiave per la fruizione dell'app, ora adotta una forma ovale, sostituendo il tradizionale rettangolo arrotondato. Questo design più morbido ed elegante presenta un'interfaccia più accattivante per l'utente. Inoltre, per coloro che utilizzano l'integrazione di Google Chat e/o Meet, la barra inferiore segnala quale scheda è attiva con un nuovo indicatore a forma di pillola, abbandonando il precedente metodo di evidenziazione del solo icona.

Il colore blu è utilizzato come tonalità principale nell'interfaccia, assumendo diverse sfumature a seconda del tema luminoso o scuro scelto dall’utente. Il rosso, tradizionalmente il colore di accento di Gmail, è stato prevalentemente eliminato, conferendo una sensazione di freschezza e modernità all'app.

Mancanza di dinamismo su iOS

Nonostante il rinnovamento estetico, Gmail per iOS non ha ancora implementato la caratteristica "Dynamic Color" presente in Android. Questo meccanismo applica un tema di colore dinamico basato sullo sfondo del dispositivo, creando un'esperienza visiva uniforme in tutti i principali elementi e app Google. La mancanza di questa funzionalità su iOS è un punto che potrebbe deludere gli utenti, soprattutto dopo anni di richieste. Sarebbe stato interessante vedere Google sviluppare un'opzione di selezione a livello di account per integrazioni di questo tipo, o meglio ancora, sincronizzare tali impostazioni da Android anche per la versione web.

Comparazione tra la versione precedente e quella nuova

Una delle trasformazioni più evidenti è rappresentata dal pulsante di composizione, il Floating Action Button , che ora appare come un rettangolo arrotondato, caratterizzato da una tonalità di blu decisamente vivace quando è attivata la modalità scura. Tuttavia, il menu hamburger, che consente di navigare tra le diverse sezioni dell’app, non mostra aggiornamenti evidenti.

Un'altra modifica visibile si presenta quando si apre un'email: l'icona per accedere alle ulteriori opzioni passa da tre punti verticali a tre orizzontali disposti in un cerchio, apportando un ulteriore cambiamento all'esperienza utente.

Aggiornamenti su Google Chat e altre app

Anche Google Chat per iOS ha recentemente ricevuto un restyling secondo il design Material You, sebbene avesse già integrato una barra inferiore flottante. Tuttavia, le altre app di Workspace come Drive, Docs, Sheets, Slides e Meet rimangono invariate con questo aggiornamento.

Non è solo Gmail a passare al nuovo design: altre applicazioni di Google che adottano il Material 3 includono l'app Google , Google Maps, Google Photos, Home, Traduttore e Gemini. Questi aggiornamenti segnalano un passo avanti significativo nell'unificazione del design delle app, ma rimane da vedere come Google affronterà la questione della coerenza tra le versioni iOS e Android in futuro.

La nuova versione 6.0.250119 di Gmail per iPhone e iPad, con questo restyling Material 3, è già disponibile per il download e segna un’importante evoluzione per uno dei servizi più utilizzati al mondo.