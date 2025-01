Garmin lancia nuovi dispositivi per il golf: gli smartwatch Approach S44 e S50

L'anno nuovo per Garmin si apre con importanti novità nel mondo degli smartwatch, in particolare per gli appassionati di golf. Dopo il successo degli Instinct 3 e dell’espansione dell’app ECG, l'azienda ha presentato il 21 gennaio i nuovi dispositivi dedicati a questo sport. Gli sportwatch approvati, Garmin Approach S44 e S50, uniti al Garmin Approach G20 Solar, offrono caratteristiche innovative per migliorare l’esperienza di gioco degli golfer.

Specifiche tecniche di Garmin Approach S44 e S50

I nuovi Garmin Approach S44 e S50 rappresentano una gamma di smartwatch di fascia media, dotati di display touchscreen AMOLED da 1,2 pollici e risoluzione di 390 x 390 pixel. Questi dispositivi sono schermati da lenti Corning Gorilla Glass 3 e presentano una cassa con coronetta in alluminio anodizzato. Le loro dimensioni sono pari a 43 mm di diametro e 11,4 mm di spessore, mentre il peso di Approach S44 è di 42 grammi e quello di Approach S50 di 29 grammi.

In termini di funzionalità, il modello S50 risulta il più avanzato, con l’integrazione di un sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen4, assente nell’S44. Ciò consente all'S50 di monitorare diversi parametri vitali, come la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue. Entrambi gli smartwatch possiedono le funzionalità più comuni di localizzazione satellitare, grazie ai sistemi GPS, GLONASS e Galileo. Oltre a questi, dispongono anche di bussola, giroscopio e sensore della luce ambientale. Per quanto riguarda la memoria, entrambi offrono 4 GB di spazio di archiviazione. Solo l’Approach S50, rispetto all'S44, supporta la connettività Wi-Fi, oltre al Bluetooth e ANT+, presenti in entrambi i modelli.

L'autonomia dei dispositivi è promettente e arriva fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 15 ore in modalità GPS, con impostazioni di visualizzazione standard e attivazione gesti. La ricarica della batteria avviene tramite un sistema proprietario.

Funzionalità di Garmin Approach S44 e S50

La differenza principale nel comparto delle funzioni tra l'S44 e l'S50 si concentra sull'assenza del cardiofrequenzimetro nell'S44, che limita la sua versatilità rispetto all'S50. Tuttavia, l'Approach S44 rimane un ottimo strumento per i golfisti, con una varietà di funzioni integrate. La maggior parte delle funzionalità è condivisa tra i due modelli, ma l'S50 si distingue per un'ampia gamma di funzioni sportive accessibili che lo rendono più adatto a diverse attività fisiche.

Per sfruttare al massimo le potenzialità di questi dispositivi, è necessario attivare l'abbonamento all’app Garmin Golf, disponibile al costo di 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno. Questa app consente di visualizzare dettagli più precisi dei campi da golf, arricchita da texture diversificate e ombre che offrono profondità e realismo, insieme a nuovi elementi come arbusti e percorsi del carrello. Inoltre, Garmin ha lanciato anche i sensori Approach CT1, venduti separatamente, che si montano sul grip delle mazze per raccogliere dati utili durante il gioco.

L'Approach S50, oltre al monitoraggio della salute, include anche funzioni come lo streaming musicale tramite piattaforme come Spotify, Deezer e Amazon Music, così da permettere di ascoltare musica senza lo smartphone, attraverso cuffie Bluetooth. Anche l'Approach S44 si avvantaggia di alcune funzionalità smart, tra cui ricevere notifiche dallo smartphone collegato.

Introduzione al Garmin Approach G20 Solar

Oltre agli smartwatch, Garmin ha presentato l’Approach G20 Solar, un dispositivo GPS portatile per il golf dotato di uno schermo monocromatico da 2,2 pollici, con trattamento antiriflesso. Questo dispositivo ha in memoria più di 43.000 campi da golf, rendendolo una risorsa valida per i golfisti. Tra le particolarità, spicca il sistema di ricarica solare, che regala una autonomia teoricamente illimitata sotto luce solare diretta, mentre offre un'attesa di 180 ore in condizioni di luce scarsa in modalità GPS.

Prezzi e disponibilità sul mercato

I nuovi dispositivi Garmin sono già accessibili al pubblico, con l’Approach S44 disponibile a 349,99 euro in versioni Black e Twilight con lunetta Silver. L’Approach S50, più avanzato, ha un prezzo di 449,99 euro e viene offerto con diverse opzioni di cinturino e lunetta. Anche il Garmin Approach G20 Solar è disponibile in Italia al prezzo di 349,99 euro. Per chi desidera i sensori Approach CT1, sono disponibili a 99,99 euro in confezioni da 16 unità. Tali prodotti possono essere acquistati attraverso il sito di Garmin e saranno presto disponibili anche su Amazon e presso rivenditori terzi.